Названы три главных заблуждения в начале романтических отношений: проверьте "слепые зоны"

Но потом все понимание друг друга, близость и приятные эмоции рассеиваются как дым. Это происходит из-за того, что есть слепые зоны. И люди их часто не могут распознать.

Отношения начинаются почти всегда на подъеме чувств, всплеске эмоций и приятных ощущениях. Пара начинает сближаться, обмениваться личной информацией, их влечет друг к другу и кажется, что впереди только счастливое совместное будущее.

Какие три самых главных заблуждения о любви и отношениях портят все, рассказала доктор философии и психолог Тайлер Джеймисон на Psychology Today.

Любовь действительно слепа

Построить близкие отношения люди могут за очень короткое время. Для этого они обмениваются личной информацией, много общаются и проводят время вместе. Чувства накрывают с головой и кажется, что вот этот человек - именно тот самый.

По словам Джеймисон, любовь действительно слепа, но совершенно не так, как мы себе представляем. Нам нравятся люди, которые в чем-то похожи на нас - на первый взгляд. Но более прочные связи строятся на фактическом сходстве и для его обнаружения нужно намного больше времени.

Близость может исчезнуть довольно быстро и отрезвляющее состояние через пару месяцев отношений может нанести сильные душевные травмы - из-за разочарования.

Сильные эмоции и чувства на первых стадиях отношений могут быть неверно истолкованы как глубокое влечение или влюбленность в человека, которого вы по сути не знаете.

Три слепых зоны

Близость формируется быстро и длится недолго

На первых свиданиях или при частой переписке формируется связь - благодаря тому, что партнеры быстро раскрывают информацию о себе, делятся своими секретами и в целом, очень откровенны друг с другом.

Еще в 1997 году психолог Артур Арон с коллегами провел новаторское исследование, в котором установил 36 вопросов для незнакомцев, которые помогают быстро почувствовать близость с другим человеком. Большая часть этих вопросов - о личной информации. И этих 36 вопросов достаточно, чтобы влюбиться в кого угодно.

Люди при знакомстве используют похожие методы - на первых свиданиях они задают личные вопросы друг другу. Сложность состоим в том, что близость возникает очень быстро, но она недолговечна. Как только заканчиваются вопросы в большом количестве и разговоры о личном - начинается спад.

Непохожесть проявляется со временем

Человек устроен таким образом, что в первом периоде отношений использует всевозможные ментальные ярлыки для оценки друг друга и ситуации, в которых они оказались. Одним из таких ярлыков является сходство.

Нам нравятся люди, которые кажутся нам похожими на нас, и мы принимаем решение о такой схожести буквально через несколько взаимодействий. Нам нравится похожая музыка или книги, мы в детстве увлекались одним и тем же, у нас схожие сферы работы или увлечения во взрослом возрасте - все это влияет на нашу оценку. При чем искаженную.

А со временем, когда мы узнаем другого человека намного лучше, мы обнаруживаем, что ошибались в том, как много у нас есть общего. Более глубокие и прочные связи строятся на фактическом сходстве, для обнаружения которого обычно требуется больше времени.

Мы влюбляемся в мужскую/женскую версию себя самого и это самый короткий путь к сходству, которое мы ищем в повседневной жизни. Человек стремится почувствовать связь с другим человеком и находит то, что кажется ему знакомым.

При более близком рассмотрении мы получаем часто огромное разочарование - наш партнер совершенно не такой, как мы себе представляли. То есть, эта схожесть - поверхностная. Он может любить такую же музыку, но иметь совершенно отличные от ваших взгляды на семью, брак, детей или финансы. Схожие политические взгляды не станут гарантией для гармонии в бытовых вопросах.

Мы путаем общее чувство возбуждения с влечением к другому человеку

Еще одна частая и типичная ошибка многих пар - мы принимаем общее возбуждение за влечение к данному партнеру. На самом деле, сильные эмоции и чувства в начале отношений, физическое возбуждение - не показатель. Ученые называют это неправильной атрибуцией.

Испытывать возбуждение вы можете независимо от того, есть ли у вас что-то общее с этим человеком или нет. Близость, поцелуи, убежденность в собственной влюбленности, гормоны, в конце концов - весь этот коктейль приводит к возбуждению и влечению. Которое провоцируется другим человеком, но к нему может не иметь никакого отношения.

Когда возбуждение идет на спад - намечаются проблемы в отношениях. Если все три фактора слепых зон сработали - то через полгода максимум вы поймете, что состоите в отношениях с человеком, с которым у вас по сути нет ничего общего.