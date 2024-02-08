Названо топ найкращих міст в Україні для комфортного життя

"У всіх українських рейтингах Київ посідає нижче 10 місця. У Києві некомфортно жити людям, і вони про це кажуть", - відразу зазначає експерт.

За його словами, найкраще обирати такі міста:

Івано-Франківськ

Вінниця

Житомир

Харків

Львів

"Коли влада не комунікує з мешканцями, змушує стояти в заторах і таке інше, вони будуть незадоволеними", - пояснює такі результати Бахматов.

Перспективи розвитку міст, менших за Київ

Через повномасштабну війну Росії українці змінюють місця проживання. Зокрема, багато хто переїхав у західні регіони нашої держави.

За словами пана Максима, це може сприяти переміщенню економіки.

"Наприклад, у Львові вартість метра квадратного на тисячу гривень вища, ніж у Києві. Оренда й власність також. Економіка потроху рухається на захід країни. Люди з Херсону, Харкова, Миколаєва, Запоріжжя намагаються кудись перемістити бізнес, диверсифікувати, щоб він розвивався", - розповідає спеціаліст.

Додамо, що кілька найбільших міст України увійшли до рейтингу найдорожчих міст світу.

До переліку увійшли 362 міста, українські посіли такі місця: