Назван топ лучших городов в Украине для комфортной жизни

"Во всех украинских рейтингах Киев занимает ниже 10 места. В Киеве некомфортно жить людям, и они об этом говорят", - сразу отмечает эксперт.

По его словам, лучше выбирать такие города:

Ивано-Франковск

Винница

Житомир

Харьков

Львов

"Когда власть не общается с жителями, заставляет стоять в пробках и все такое, они будут недовольны", - объясняет такие результаты Бахматов.

Перспективы развития городов, меньше Киева

Из-за полномасштабной войны России украинцы меняют места жительства. В частности, многие переехали в западные регионы нашего государства.

По словам Максима, это может способствовать перемещению экономики.

"Например, во Львове стоимость квадратного метра на тысячу гривен выше, чем в Киеве. Аренда и собственность тоже. Экономика понемногу движется на запад страны. Люди из Херсона, Харькова, Николаева, Запорожья пытаются куда-то переместить бизнес, диверсифицировать, чтобы он развивался", - рассказывает специалист.

Добавим, что несколько крупнейших городов Украины вошли в рейтинг самых дорогих городов мира.

В список вошли 362 города, украинские заняли следующие места: