Названы топ-7 стран, в которых созданы лучшие условия для украинских беженцев

Несколько миллионов украинцев с началом полномасштабного вторжения были вынуждены покинуть свои дома и стать фактически беженцами в чужих странах, которые, к счастью, помогают устроиться и жить нормальной жизнью.

О том, в каких странах для украинцев созданы лучшие условия, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блоггера Ольги Резниковой, которая делится в своем блоге опытом жизни в разных странах.

В каких странах созданы лучшие условия для украинских беженцев

Чаще украинцев можно встретить в Польше, ведь именно туда поехало большее количество наших людей. Во-первых, у нас с поляками немного похож менталитет, во-вторых, поляки очень помогают украинцам, и в-третьих, через Польшу можно поехать в любую другую страну. Но существуют и другие страны, предоставляющие хорошие условия и выплаты.

Великобритания

В Британии тоже не редко можно встретить украинцев. Но попасть туда не так легко, как в Польшу. Дело в том, что для жизни в Великобритании украинцы должны найти спонсора британца, который будет готов приютить. И следует понимать, что такое спонсорство может закончиться в любой момент, затем жилье снимать придется самостоятельно.

Также Великобритания выплачивает украинцам 422 евро взрослым и 361 евро на ребенка.

Германия

В Германии украинцы могут рассчитывать на бесплатное жилье и питание, при этом получать выплаты в размере 502 евро на взрослого и 418-420 евро на ребенка в зависимости от возраста.

Швейцария

В Швейцарии украинцы получают 520 евро и так же, как в Германии имеют возможность получить бесплатное жилье и питание.

Норвегия

В Норвегии беженцы из Украины могут получать выплаты в размере 650 евро на взрослого и 350 евро на ребенка. Также в этой стране можно получить 1400 евро, если ходить на специальные языковые курсы.

Норвежцы предоставляют украинцам бесплатное жилье. А если кто-то захочет вернуться в Украину, то таким людям выплатят 1500 евро.

Ирландия

В Ирландии украинцы могут рассчитывать на безвозмездное жилье и выплаты в размере 800 евро.

Франция

А вот во Франции выплаты зависят от количества людей в семье. Если это мама с ребенком - они получат 306 евро в месяц, а вот семья, состоящая из 4-х человек - получает 520 евро в месяц.

Франция не предоставляет жилье, но частично компенсирует аренду.

Дания

В Дании беженцы из Украины могут получить выплаты в размере 1700 евро, но при условии, что это будут мама с ребенком. А если это один взрослый, то выплаты составляют 800 евро. Но с этой суммы снимается налог на доход. Однако Дания предоставляет бесплатное жилье.