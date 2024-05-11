Названо топ-5 кращих функцій нового iPad Pro

Поява довгоочікуваного оновлення iPad Pro від Apple нарешті відбулася, представивши безліч нових функцій, які неминуче привернуть увагу. iPad Pro 2024 дійсно вражає своїми інноваціями, включаючи використання технології OLED для дисплея і чіпа M4.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на веб-сайт новин MacRumors, пов'язаний із продукцією Apple.
Обидві моделі iPad Pro з діагоналлю 11 та 13 дюймів оснащені дисплеєм Ultra Retina XDR, у якому використовується тандемна технологія OLED. Вона по суті являє собою два дисплеї, розташованих один над одним.
Це додає яскравості, посилює контраст у чорних тонах та забезпечує більш детальне відображення у темних умовах або при недостатньому освітленні. Крім того, тепер є можливість вибрати матову нанотекстуру, яка скорочує відображення та відблиски.
M4 створений з використанням 3-нм техпроцесу другого покоління з трьома або чотирма ядрами продуктивності та шістьма ядрами ефективності.
Продуктивність процесора зросла в 1,5 рази в порівнянні з M2, а графічний процесор має апаратно-прискорене затінення сітки та трасування променів.
M4 також оснащений найпотужнішим нейронним двигуном, здатним виконувати до 38 трільйонів операцій в секунду.
Тепер 13-дюймовий iPad Pro має всього 5,1 мм товщини, що робить його найтоншим пристроєм Apple на даний момент. Він навіть тонше, ніж iPod nano.
Навіть 11-дюймова модель трохи товща - 5,3 мм, зберігаючи тонкі рамки для максимального використання екранного простору. 11-дюймова модель важить менше фунта, а 13-дюймова - трохи більше.
Передня камера iPad Pro була переміщена в альбомне положення, що полегшить використання FaceTime та відеодзвінків при підключенні до клавіатури.
Крім того, в комплект постачання включені нова клавіатура Magic Keyboard та Apple Pencil Pro. Клавіатура має збільшений трекпад із тактильним зворотним зв'язком та алюмінієву підставку для рук, а Apple Pencil Pro має функцію тиску для вибору інструментів та гіроскоп для точного керування.
Apple відмовилася від деяких опцій із останніх моделей iPad Pro. Чіпа mmWave 5G більше немає, і він обмежений частотою нижче 6 ГГц. Також немає слота для SIM-картки, тому eSIM доступний лише для моделей сотового зв'язку.
Apple також видалила надширококутну камеру, тому в нових моделях залишилася лише однооб'єктивна 12-мегапіксельна камера та датчик LiDAR. Шанувальникам стікерів теж не пощастило, тому що Apple не включає їх у комплект постачання.
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