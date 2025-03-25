Названо точний вік, до якого не можна робити підтяжку шкіри обличчя

Бажання зберегти молоду та пружну шкіру спонукає багатьох людей розглядати такі естетичні процедури, як підтяжка обличчя, як хірургічна, так і нехірургічна.

У якому віці дійсно можна це зробити без шкоди, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Marca.

В якому віці підтяжка обличчя потрібна?

За словами доктора Девіда Шафера, сертифікованого пластичного хірурга з Нью-Йорка, багато експертів сходяться на думці, що такі хірургічні процедури, як підтяжка обличчя, є найефективнішими для людей віком від 40 до 60 років. У цьому віці на шкірі з’являються помітні ознаки старіння, такі як в’ялість і зморшки, що робить результати такої процедури більш помітними.

Зазначається, що підтяжка обличчя до 40 років може бути передчасною. У цій віковій групі шкіра все ще має добру еластичність і може добре реагувати на менш інвазивні процедури, такі як шкірні наповнювачі або ботулінічний токсин (ботокс).

Крім того, занадто раннє виконання інвазивних процедур може призвести до небажаних або неприродних результатів.

Які є альтернативи підтяжці обличчя?

Для людей до 40 років, які хочуть покращити свій зовнішній вигляд, не вдаючись до інвазивних процедур, є кілька альтернатив:

Догляд за шкірою

Дотримання належного режиму догляду за шкірою за допомогою зволожуючих і сонцезахисних засобів може допомогти запобігти передчасному старінню.

Неінвазивні методи лікування: такі процедури, як мікродермабразія, хімічний пілінг або лазерна терапія, можуть запропонувати значні покращення без ризиків, пов’язаних з хірургічним втручанням.

Здоровий спосіб життя

Збалансоване харчування, регулярні фізичні вправи та відмова від шкідливих звичок, таких як куріння, також необхідні для підтримки здорової шкіри.

Рішення про проходження естетичних процедур має ґрунтуватися на ретельній оцінці віку та індивідуального стану кожної людини.

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