Назван точный возраст, до которого нельзя делать подтяжку кожи лица

Желание сохранить молодую и упругую кожу побуждает многих людей рассматривать такие эстетические процедуры, как подтяжка лица, как хирургическая, так и нехирургическая.

В каком возрасте действительно можно это сделать без вреда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca .

В каком возрасте подтяжка лица нужна?

По словам доктора Дэвида Шафера, сертифицированного пластического хирурга из Нью-Йорка, многие эксперты сходятся во мнении, что такие хирургические процедуры, как подтяжка лица, являются наиболее эффективными для людей в возрасте от 40 до 60 лет. В этом возрасте на коже появляются заметные признаки старения, такие как дряблость и морщины, что делает результаты такой процедуры более заметными.

Отмечается, что подтяжка лица до 40 лет может быть преждевременной. В этой возрастной группе кожа все еще обладает хорошей эластичностью и может хорошо реагировать на менее инвазивные процедуры, такие как кожные наполнители или ботулинический токсин (ботокс).

Кроме того, слишком раннее выполнение инвазивных процедур может привести к нежелательным или неестественным результатам.

Какие есть альтернативы подтяжке лица?

Для людей до 40 лет, которые хотят улучшить свой внешний вид, не прибегая к инвазивным процедурам, есть несколько альтернатив:

Уход за кожей

Соблюдение надлежащего режима ухода за кожей с помощью увлажняющих и солнцезащитных средств может помочь предотвратить преждевременное старение.

Неинвазивные методы лечения: такие процедуры, как микродермабразия, химический пилинг или лазерная терапия, могут предложить значительные улучшения без рисков, связанных с хирургическим вмешательством.

Здоровый образ жизни

Сбалансированное питание, регулярные физические упражнения и отказ от вредных привычек, таких как курение, также необходимы для поддержания здоровой кожи.

Решение о прохождении эстетических процедур должно основываться на тщательной оценке возраста и индивидуального состояния каждого человека.

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