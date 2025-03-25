Назван точный возраст, до которого нельзя делать подтяжку кожи лица
Желание сохранить молодую и упругую кожу побуждает многих людей рассматривать такие эстетические процедуры, как подтяжка лица, как хирургическая, так и нехирургическая.
В каком возрасте действительно можно это сделать без вреда, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
В каком возрасте подтяжка лица нужна?
По словам доктора Дэвида Шафера, сертифицированного пластического хирурга из Нью-Йорка, многие эксперты сходятся во мнении, что такие хирургические процедуры, как подтяжка лица, являются наиболее эффективными для людей в возрасте от 40 до 60 лет. В этом возрасте на коже появляются заметные признаки старения, такие как дряблость и морщины, что делает результаты такой процедуры более заметными.
Отмечается, что подтяжка лица до 40 лет может быть преждевременной. В этой возрастной группе кожа все еще обладает хорошей эластичностью и может хорошо реагировать на менее инвазивные процедуры, такие как кожные наполнители или ботулинический токсин (ботокс).
Кроме того, слишком раннее выполнение инвазивных процедур может привести к нежелательным или неестественным результатам.
Какие есть альтернативы подтяжке лица?
Для людей до 40 лет, которые хотят улучшить свой внешний вид, не прибегая к инвазивным процедурам, есть несколько альтернатив:
Уход за кожей
Соблюдение надлежащего режима ухода за кожей с помощью увлажняющих и солнцезащитных средств может помочь предотвратить преждевременное старение.
Неинвазивные методы лечения: такие процедуры, как микродермабразия, химический пилинг или лазерная терапия, могут предложить значительные улучшения без рисков, связанных с хирургическим вмешательством.
Здоровый образ жизни
Сбалансированное питание, регулярные физические упражнения и отказ от вредных привычек, таких как курение, также необходимы для поддержания здоровой кожи.
Решение о прохождении эстетических процедур должно основываться на тщательной оценке возраста и индивидуального состояния каждого человека.
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