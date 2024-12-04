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Названы тип пищи №1, от которой очень быстро стареют

Среда 04 декабря 2024 10:33
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Названы тип пищи №1, от которой очень быстро стареют Фото: От каких продуктов вы можете быстро состариться (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Новое исследование показало, что определенные продукты не только могут способствовать увеличению веса и других проблем со здоровьем, но также могут привести к более быстрому старению.

О какой именно пище идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The American Journal of Clinical Nutrition.

Какая пища приводит к старению организма

Ученые обнаружили, что люди, потребляющие большее количество ультраобработанных продуктов (UPF), демонстрируют признаки ускоренного биологического старения по сравнению с теми, кто ест их меньше. Об этом рассказали итальянские ученые, анализировавшие данные 2 тысяч взрослых людей.

К ультраобработанным продуктам относятся упакованные закуски, газированные напитки, восстановленные мясные продукты и лапша быстрого приготовления.

В них часто добавляют много добавок, искусственных красителей, подсластителей и консервантов, которые вы не найдете на своей домашней кухне.

Потрясающе, но статистика за 2023 год показывает, что около 57% пищи, которая, например, употребляется в Британии, классифицируется как ультраобработанная.

Исследование объясняет, что участники, чьи диеты содержали самую высокую долю такой пищи (более 14% от общего рациона), продемонстрировали биологическое ускорение старения примерно на четыре месяца по сравнению с теми, кто ел меньше таких продуктов.

Среди участников исследования обработанные мясные продукты составляли наибольшую часть потребления UPF – 17,6%. Далее следуют торты и пирожные с 14,2% и фруктовые напитки с 10,9%.

Интересно, что участники, которые потребляли больше ультраобработанных продуктов, как правило, были моложе, образованнее и проживали в городах.

Они также были менее физически активны и имели меньше хронических заболеваний на момент исследования. По словам ученых, это могло быть связано с их младшим возрастом.

"Это исследование побуждает нас еще раз пересмотреть текущие диетические рекомендации, которые также должны включать предупреждения по ограничению потребления ультраобработанной пищи в нашем ежедневном рационе", - сказала Личия Яковьелло, директор исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики IRCCS Neuromed.

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