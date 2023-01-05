Названо термін придатності спідньої білизни: як часто її потрібно знову купувати

Спідню білизну потрібно міняти щодня, про це знають усі. А ось як часто потрібно купувати нову?

Як часто потрібно купувати собі нову спідню білизну

Станом на грудень 2022 року жодне дослідження не говорить про те, що носіння старої спідньої білизни шкідливе для здоров'я або є фактором ризику будь-яких вагінальних ускладнень, пояснила доктор Ширазян.

Але з точки зору комфорту та зниження ймовірності виникнення будь-яких проблем, таких як алергічна реакція чи інфекція, може допомогти регулярна заміна спідньої білизни.

Професор мікробіології та патології у Медичній школі Гроссмана при Нью-Йоркському університеті Філіп Тієрно сказав, що спідня білизна не має терміну придатності.

Тим не менш, є деякі ознаки того, що ви повинні змінити білизну на нову. Наприклад, якщо на вашій білизні дірка чи порвалася резинка.

Що відбувається, коли ви носите стару спідню білизну



Ризик невеликий, але зношена спідня білизна може викликати проблеми зі здоров'ям. Якщо пара не підходить вам за розміром, ризик інфекцій зростає.

І якщо шви вашої спідньої білизни розповзуться, вони можуть спричинити подразнення шкіри. Це подразнення може призвести до порізів або саден, що збільшує ризик зараження.

Тип тканини має значення

У деяких випадках тип тканини, з якої виготовлено вашу спідню білизну, має таке ж значення, як і її стан. Зокрема, лікар рекомендує носити спідню білизну з бавовни.

Бавовняний матеріал пропускає повітря та не пропускає вологу.

З іншого боку, синтетичні тканини, такі як нейлон і спандекс, утримують вологу і швидко не сохнуть, що підвищує ризик подразнення та зараження.

Облягаюча спідня білизна та штани також можуть збільшити вологість у ділянці геніталій, що підвищує ймовірність повторних вагінальних інфекцій.

"Вибираючи спідню білизну вперше, пам'ятайте про такі речі, як натуральні матеріали, барвники та хімічні речовини", - резюмувала медик.