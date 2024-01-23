UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Думає тільки про власні потреби: як розпізнати справжнього егоїста

Як розпізнати егоїста у стосунках (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Егоїзм є психологічним станом, де основна увага і енергія спрямовані на задоволення власних потреб та інтересів. Це може виявлятися в недостатньому урахуванні почуттів чи потреб інших людей.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як проявляється егоїзм та як його правильно розпізнати.

При написанні матеріалі використовувались такі джерела: Instagram-сторінка психолога Ірини Кулік, сайт Інформаційного порталу здоров'я і харчування та "Психологіс".

Основні прояви егоїзму

За словами психолога, прояви егоїзму можуть бути різноманітними: від недбалості до потреб інших до відмови допомагати, коли це не приносить безпосередньо користі самому особистому благополуччю.

Зокрема, це може виникати як результат недостатньої соціальної свідомості та розвинених емпатійних навичок.

Важливо розрізняти здорове самопочуття та самозахист від патологічного егоїзму, який може веде до відчуття відірваності від інших та проблем у міжособистісних відносинах.

Причини егоїзму

Коріння більшості психологічних травм і життєвих проблем йдуть з дитинства.

Якщо людина виросла у обстановці, коли все найкраще було для неї завжди, то у дорослому віці вона теж цього буде хотіти.

Це може статись, якщо в дитинстві дитину не вчили ділитися, піклуватися і думати про потреби інших членів сім’ї.

Ознаки егоїста у стосунках

Не слухає партнера

Якщо друга половинка захоче розповісти про свої проблеми, то їй швидко дають зрозуміти, що це нецікаво і нудно. У таких відносинах другий партнер буде відчувати себе самотньо.

Уникає неприємних розмов

У всіх пар трапляються складні моменти, коли треба обговорити відносини. Егоїст завжди їх замовчує і не дає поговорити про них.

Регулярно звинувачує другу половинку в егоїзмі

Якщо один з партнерів каже другому про його надмірний егоїзм, то це провокатор. Йому не подобається, що друга половинка не хоче потурати його примхам.

Критикує друзів і рідних другої половинки

Егоїст завжди погано відгукується і знецінює близьких людей другої половинки.

Байдужий до потреб другої половинки

У здорових відносинах партнер знає, що любить друга половинка і періодично радує її. Якщо один в парі не хоче нічого робити для другого або вважає його інтереси негідними, це говорить про його егоїзм.

Раніше ми повідомляли, як завдяки обіду визначити, яким ваш партнер буде у ліжку.

Також ми писали, як зрозуміти, що ваші стосунки з партнером не мають майбутнього.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосунки