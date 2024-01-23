Думає тільки про власні потреби: як розпізнати справжнього егоїста

Основні прояви егоїзму

За словами психолога, прояви егоїзму можуть бути різноманітними: від недбалості до потреб інших до відмови допомагати, коли це не приносить безпосередньо користі самому особистому благополуччю.

Зокрема, це може виникати як результат недостатньої соціальної свідомості та розвинених емпатійних навичок.

Важливо розрізняти здорове самопочуття та самозахист від патологічного егоїзму, який може веде до відчуття відірваності від інших та проблем у міжособистісних відносинах.

Причини егоїзму

Коріння більшості психологічних травм і життєвих проблем йдуть з дитинства.

Якщо людина виросла у обстановці, коли все найкраще було для неї завжди, то у дорослому віці вона теж цього буде хотіти.

Це може статись, якщо в дитинстві дитину не вчили ділитися, піклуватися і думати про потреби інших членів сім’ї.

Ознаки егоїста у стосунках

Не слухає партнера

Якщо друга половинка захоче розповісти про свої проблеми, то їй швидко дають зрозуміти, що це нецікаво і нудно. У таких відносинах другий партнер буде відчувати себе самотньо.

Уникає неприємних розмов

У всіх пар трапляються складні моменти, коли треба обговорити відносини. Егоїст завжди їх замовчує і не дає поговорити про них.

Регулярно звинувачує другу половинку в егоїзмі

Якщо один з партнерів каже другому про його надмірний егоїзм, то це провокатор. Йому не подобається, що друга половинка не хоче потурати його примхам.

Критикує друзів і рідних другої половинки

Егоїст завжди погано відгукується і знецінює близьких людей другої половинки.

Байдужий до потреб другої половинки

У здорових відносинах партнер знає, що любить друга половинка і періодично радує її. Якщо один в парі не хоче нічого робити для другого або вважає його інтереси негідними, це говорить про його егоїзм.