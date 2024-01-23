RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Думает только о собственных потребностях: как распознать настоящего эгоиста

Как распознать эгоиста в отношениях (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Эгоизм - это психологическое состояние, где основное внимание и энергия направлены на удовлетворение собственных потребностей и интересов. Это может проявляться в недостаточном учете чувств или потребностей других людей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как проявляется эгоизм и как его правильно распознать.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница психолога Ирины Кулик, сайт Информационного портала здоровья и питания и "Психологис".

Основные проявления эгоизма

По словам психолога, проявления эгоизма могут быть разнообразными: от халатности к нуждам других до отказа помогать, когда это не приносит непосредственно пользы самому личному благополучию.

В частности, это может возникать как результат недостаточного социального сознания и развитых эмпатичных навыков.

Важно различать здоровое самочувствие и самозащиту от патологического эгоизма, которое может вести к ощущению оторванности от других и проблем в межличностных отношениях.

Причины эгоизма

Корни большинства психологических травм и жизненных проблем идут с детства.

Если человек вырос в обстановке, когда все лучшее было для него всегда, то во взрослом возрасте он тоже этого будет хотеть.

Это может произойти, если в детстве ребенка не учили делиться, заботиться и думать о нуждах других членов семьи.

Признаки эгоиста в отношениях

Не слушает партнера

Если вторая половинка хочет рассказать о своих проблемах, то ей быстро дают понять, что это неинтересно и скучно. В таких отношениях второй партнер будет чувствовать себя одиноко.

Избегает неприятных разговоров

У всех пар встречаются сложные моменты, когда нужно обсудить отношения. Эгоист всегда их умалчивает и не дает поговорить о них.

Регулярно обвиняет вторую половинку в эгоизме

Если один из партнеров говорит другому о его чрезмерном эгоизме, то это провокатор. Ему не нравится, что вторая половинка не хочет потакать его капризам.

Критикует друзей и родных второй половинки

Эгоист всегда плохо отзывается и обесценивает близких людей второй половинки.

Равнодушен к нуждам второй половинки

В здоровых отношениях партнер знает, что любит вторая половинка и периодически радует ее. Если один в паре не хочет ничего делать для другого или считает его интересы недостойными, это говорит о его эгоизме.

Раньше мы сообщали, как благодаря обеду определить, каким ваш партнер будет в постели.

Также мы писали, как понять, что ваши отношения с партнером не имеют будущего.

Читайте РБК-Украина в Google News
стосунки