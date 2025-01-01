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Названо способи росту волосся, які справді працюють і забезпечують результати

Як уникнути випадіння волосся (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Випадання волосся є небажаною, але частою проблемою у людей. Цього можна уникнути, якщо правильно доглядати за волоссям та уникати помилок.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.

Вважається нормальним, якщо люди втрачають від 50 до 100 пасом волосся щодня.

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