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Названы способы роста волос, которые действительно работают и обеспечивают результаты

Как избежать выпадения волос (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Выпадение волос является нежелательной, но частой проблемой у людей. Этого можно избежать, если правильно ухаживать за волосами и избегать ошибок.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Считается нормальным, если люди теряют от 50 до 100 прядей волос ежедневно.

 

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