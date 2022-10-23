Как быстро отрастить крепкие и длинные ногти: соблюдайте эти простые правила

Чтобы отрастить длинные и крепкие ногти за неделю или за месяц, важно соблюдать простые правила. Однако иногда люди совершают много ошибок, препятствующих этому процессу.

На скорость роста ногтей могут влиять разные факторы, такие как возраст, гормоны и состояние здоровья. Если у вас ломкие ногти, лучше узнать первопричину у врача, прежде чем начинать лечение в домашних условиях.

Что нужно сделать

Правильно подпиливайте

Следует начать с подпиливания кончика ногтя, чтобы сделать его короче. Пилку держите перпендикулярно ногтю. Не слишком сильно подпиливайте края ногтей. Иначе они станут более склонны к ломке.

Также важно, прежде чем начать пилить ногти, убедится, что они полностью высохли. Влажные ногти становятся более мягкими и хрупкими из-за воды, которую они впитали.

Используйте мягкую пилу, чтобы не повредить ногти.

Не обрезайте кутикулу

Специалисты говорят, что кутикула защищает ногти и помогает удерживать влагу. Она также действует как барьер, предотвращающий попадание бактерий в ногти. Поэтому кутикулу лучше аккуратно отодвинуть и не обрезать.

Качественный лак

Следует выбирать лаки для ногтей на водной основе, поскольку они более нежны для ногтей. А еще лучше вообще не использовать лак для ногтей, если хотите отрастить их.

Также не следует использовать жесткие жидкости для снятия лака, чтобы не пересушить и не повредить ногти. Избегайте продуктов, содержащих ацетон.

Полезные продукты

Хорошо сбалансированное питание поможет ускорить рост ногтей и сделает их крепче. Следует употреблять продукты, содержащие:

биотин (орехи, лосось, семена);

белок (курица, нежирная говядина, арахис);

фолиевая кислота (зелень, авокадо, зеленый горошек);

витамин А (морковь, тыква, яблоки);

витамин С (цитрусовые, помидоры, клубника).

Защитите ногти

Не подвергайте ногти воздействию агрессивных химикатов, в частности мыла и моющих средств. Это делает ногти менее устойчивыми к ломке и повреждению. Поэтому всегда надевайте защитные перчатки, прежде чем выполнять работу по дому.

Не пересушивайте руки и ногти

Если вы часто используете дезинфицирующее средство для рук, то кожа будет пересушена. Важно увлажнять руки, ногти и кутикулу. Увлажняющие продукты содержат ингредиенты, которые помогут удерживать влагу, делая ногти более крепкими.