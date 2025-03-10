Названо спосіб гарно спати навіть, якщо перед цим ви вживали алкоголь

Що відбувається, коли ви вживаєте алкоголь перед сном?

Коли ви вживаєте алкоголь перед сном, ваше тіло метаболізує алкоголь протягом ночі. Оскільки рівень алкоголю в крові підвищується і падає, алкоголь по-різному впливає на ваш сон.

Однак є кроки, які ви можете зробити, щоб покращити свої шанси добре виспатися після вечірнього напою.

Експерт зі сну лікар Бреус повідомив про найкращий спосіб насолоджуватися алкоголем і добре виспатися.

"Обмежте вживання алкоголю двома порціями, між кожним напоєм випивайте склянку води, а потім випивайте воду за три години до сну", - сказав він.

Експерт нагадав, що алкоголь не рекомендується використовувати як засіб для сну.

"Оскільки алкоголь впливає на кожного по-різному, важливо зрозуміти, де ваша межа і скільки алкоголю ви можете випити, перш ніж він почне впливати на ваш сон", - пояснив Бреус.

Якщо ви шукаєте способи покращити свій сон, легко почати з прийняття здорових гігієнічних звичок сну, таких як дотримання постійного графіка сну та створення заспокійливої ​​атмосфери в спальні.

Щоб покращити гігієну сну, яка стосується звичок, які впливають на сон, експерт рекомендує щодня займатися спортом, принаймні за чотири години до сну, і не вживати кофеїн після 14:00.

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