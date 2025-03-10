Назван способ хорошо спать даже, если перед этим вы употребляли алкоголь

Что происходит, когда вы употребляете алкоголь перед сном?

Когда вы употребляете алкоголь перед сном, ваше тело метаболизирует алкоголь в течение ночи. Поскольку уровень алкоголя в крови повышается и падает, алкоголь по-разному влияет на ваш сон.

Однако есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы улучшить свои шансы хорошо выспаться после вечернего напитка.

Эксперт по сну доктор Бреус сообщил о лучшем способе наслаждаться алкоголем и хорошо выспаться.

"Ограничьте употребление алкоголя двумя порциями, между каждым напитком выпивайте стакан воды, а затем выпивайте воду за три часа до сна", - сказал он.

Эксперт напомнил, что алкоголь не рекомендуется использовать в качестве средства для сна.

"Поскольку алкоголь влияет на каждого по-разному, важно понять, где ваша граница и сколько алкоголя вы можете выпить, прежде чем он начнет влиять на ваш сон", - пояснил Бреус.

Если вы ищете способы улучшить свой сон, легко начать с принятия здоровых гигиенических привычек сна, таких как соблюдение постоянного графика сна и создание успокаивающей атмосферы в спальне.

Чтобы улучшить гигиену сна, которая касается привычек, влияющих на сон, эксперт рекомендует ежедневно заниматься спортом, по крайней мере за четыре часа до сна, и не употреблять кофеин после 14:00.

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