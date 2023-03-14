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Названо список сімейних автомобілів, які часто ламаються

Які сімейні авто часто ламаються (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сімейні автомобілі - це робочі машини, які щодня возять людей на роботу та дітей в школу. Власники таких авто розповіли про досвід експлуатації своїх машин. Загалом складено рейтинг моделей, які ламаються найчастіше.

Про це йдеться на сайті What Car.

До списку проблемних автомобілів потрапило чимало моделей, які користуються особливою популярністю в Україні.

Експерти опитали 24927 водіїв про їх досвід експлуатації своїх автомобілів. Вони розповіли, з якими поломками стикалися за останні роки та наскільки складним виявився ремонт.

Audi A3

Роки випуску: 2013 - 2020.

Головна проблема Audi A3 - ненадійна електроніка. Із такими поломками зіткнулися 16% власників моделі.

Audi A3 (wikipedia)

Skoda Octavia

Роки випуску: 2013 - 2020.

У 15% власників бензинових Skoda Octavia траплялися поломки, пов'язані з електронікою та двигуном. Ремонт часто займав менш як тиждень.

Skoda Octavia

Mazda3

Роки випуску: 2019 - наш час.

Нова Mazda 3 виявилася надійнішою за попередників. Тільки 23% автомобілів виявили несерйозні поломки.

Mazda3 (wikipedia)

Skoda Yeti

Роки випуску: 2009 - 2017.

Проблемою чеський компактного кросовера є коробка передач та зчеплення.

Skoda Yeti (wikipedia)

Honda Civic

Роки випуску: 2017 - 2022.

У Honda Civic часто виникають проблеми з електронікою. Згідно з опитуванням, з цим зіткнулися 22% власників моделі.

Honda Civic (wikipedia)

Volkswagen Golf

Роки випуску: 2013 - 2020.

Дизельний Volkswagen Golf сьомого покоління показав середню надійність. У моделі часто ламаються акумулятор, електроніка, коробка передач та вихлопна система.

Volkswagen Golf (cars.ua)

Ford Focus

Роки випуску: 2018 - наш час.

Дизельна версія хетчбека виявилася проблемнішою, ніж бензинова. Найбільш поширеними проблемами є електроніка та паливна система.

Ford Focus (wikipedia)

Volvo V40

Роки випуску: 2012 - 2019.

У бензинових Volvo V40 найчастіше виходили з ладу електроніка та деталі підвіски. З такими проблемами зіштовхнулися 18% власників.

Volvo V40

Kia XCeed

Роки випуску: 2018 - наш час.

У Kia Ceed не було виявлено серйозних несправностей. Тим не менш, виправлення деяких поломок займало занадто багато часу.

Kia XCeed (Kia)

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