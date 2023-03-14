Назван список семейных автомобилей, которые часто ломаются

Семейные автомобили - это рабочие машины, которые каждый день возят людей на работу и детей в школу. Владельцы таких авто рассказали об опыте эксплуатации своих машин. В целом составлен рейтинг наиболее часто ломающихся моделей.

Об этом говорится на сайте What Car .

У Kia Ceed не были обнаружены серьезные неисправности. Тем не менее исправление некоторых поломок занимало слишком много времени.

Годы выпуска: 2018 - наше время.

У бензиновых Volvo V40 чаще всего выходили из строя электроника и детали подвески. С такими проблемами столкнулись 18% собственников.

Дизельная версия хэтчбека оказалась более проблемной, чем бензиновая. Наиболее распространенными проблемами есть электроника и топливная система.

Годы выпуска: 2018 - наше время.

Дизельный Volkswagen Golf седьмого поколения показал среднюю надежность. В модели часто ломаются аккумулятор, электроника, коробка и выхлопная система.

У Honda Civic часто возникают проблемы с электроникой. Согласно опросу, с этим столкнулись 22% владельцев модели.

Годы выпуска: 2019 - наше время.

У 15% владельцев бензиновых Skoda Octavia случались поломки, связанные с электроникой и двигателем. Ремонт часто занимал менее недели.

Эксперты опросили 24 927 водителей об их опыте эксплуатации своих автомобилей. Они рассказали, с какими поломками сталкивались в последние годы и насколько сложным оказался ремонт.

В список проблемных автомобилей попало немало моделей, которые пользуются особой популярностью в Украине.

Ранее мы сообщали, что каждый водитель должен совершить перед поездкой в вечернее время.

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