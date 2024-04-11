Названо спеції для покращення пам'яті та роботи мозку. Таких усього чотири

Імбир

Ця спеція не тільки покращує роботу травної системи. Виявляється, імбир дуже гарно впливає на роботу мозку.

Він зупиняє окислювальні процеси в організмі, а також зменшує ризики розвитку Альцгеймера.

Чим корисний імбир (ілюстрація: freepik.com)

Куркума

Ця спеція містить багато корисних речовин. Куркума покращує роботу мозку й допомагає людям зберігати памʼять.

Завдяки такій спеції ви зможете зробити звичайні страви корисними. Куркума не тільки чудово підходить до мʼяса, також вона може стати вдалим доповненням до чаю або смузі.

У чому користь куркуми (ілюстрація: freepik.com)

Кориця

Ця солоденька та пряна спеція багата на антиоксиданти. Завдяки ним кориця здатна знизити ризику розвитку хвороб Паркінсона та Альцгеймера.

Вона покращує памʼять та допомагає нейронам боротися зі стресом. До того ж кориця призупиняє старіння.

Чим корисна кориця (ілюстрація: freepik.com)

Чорний перець

Ця, здавалося б, звичайна та одна з найбільш популярних спецій, містить дуже багато антиоксидантів. Чорний перець рятує мозок від пошкодження клітин, в також покращує когнітивні функції.

Пряна спеція допомагає не втрачати памʼять. Окрім цього, чорний перець досить бюджетний, а тому його можуть додавати до страв майже усі.