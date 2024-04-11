Названо спеції для покращення пам'яті та роботи мозку. Таких усього чотири

Кулінарний експерт Метт Вебстер назвав спеції, які не тільки підкреслять смак страв, а ще й покращать роботу мозку. Вони зміцнять пам'ять та сповільнять старіння.
Які спеції корисні для пам'яті та мозку, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
Ця спеція не тільки покращує роботу травної системи. Виявляється, імбир дуже гарно впливає на роботу мозку.
Він зупиняє окислювальні процеси в організмі, а також зменшує ризики розвитку Альцгеймера.
Чим корисний імбир (ілюстрація: freepik.com)
Ця спеція містить багато корисних речовин. Куркума покращує роботу мозку й допомагає людям зберігати памʼять.
Завдяки такій спеції ви зможете зробити звичайні страви корисними. Куркума не тільки чудово підходить до мʼяса, також вона може стати вдалим доповненням до чаю або смузі.
У чому користь куркуми (ілюстрація: freepik.com)
Ця солоденька та пряна спеція багата на антиоксиданти. Завдяки ним кориця здатна знизити ризику розвитку хвороб Паркінсона та Альцгеймера.
Вона покращує памʼять та допомагає нейронам боротися зі стресом. До того ж кориця призупиняє старіння.
Ця, здавалося б, звичайна та одна з найбільш популярних спецій, містить дуже багато антиоксидантів. Чорний перець рятує мозок від пошкодження клітин, в також покращує когнітивні функції.
Пряна спеція допомагає не втрачати памʼять. Окрім цього, чорний перець досить бюджетний, а тому його можуть додавати до страв майже усі.
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