Названы специи для улучшения памяти и работы мозга. Таких всего четыре

Имбирь

Эта специя не только улучшает работу пищеварительной системы. Оказывается, имбирь очень хорошо влияет на работу мозга.

Он останавливает окислительные процессы в организме, а также уменьшает риск развития Альцгеймера.

Чем полезен имбирь (иллюстрация: freepik.com)

Куркума

Эта специя содержит много полезных веществ. Куркума улучшает работу мозга и помогает людям хранить память.

Благодаря такой специи вы можете сделать обычные блюда полезными. Куркума не только прекрасно подходит к мясу, но она может стать удачным дополнением к чаю или смузи.

В чем польза куркумы (иллюстрация: freepik.com)

Корица

Эта сладкая и пряная специя богата антиоксидантами. Благодаря им корица способна снизить риск развития болезней Паркинсона и Альцгеймера.

Она улучшает память и помогает нейронам бороться со стрессом. К тому же корица приостанавливает старение.

Чем полезна корица (иллюстрация: freepik.com)

Черный перец

Эта, казалось бы, обычная и одна из самых популярных специй, содержит очень много антиоксидантов. Черный перец спасает мозг от повреждения клеток, а также улучшает когнитивные функции.

Пряная специя помогает не терять память. Кроме того, черный перец достаточно бюджетный, поэтому его могут добавлять в блюда почти все.