Руйнує шкіру. Популярна процедура для обличчя виявилася дуже небезпечною: про що йдеться

Що відомо про дермапланінг

Гоління пушка на обличчі або ж дермапланінг - це процедура з видалення дрібного пуху на обличчя за допомогою спеціального леза або бритви.

У процесі також видаляються відмерлі клітини епідермісу - подібно до традиційного механічного пілінгу.

Перевагою процедури вважають, що у процесі збривається пушкове волосся, що робить поверхню обличчя абсолютно рівною. За цей ефект процедуру дуже полюбили б'юті-блогери. Нібито тоді косметика відмінно лягає на рівну шкіру, даючи змогу створити фактично бездоганний макіяж.

Чим шкідлива процедура

За словами косметолога Дарії Тіщенко - це один із найшкідливіших трендів у догляді. Він передбачає гоління пушку на обличчі, особливо в домашніх умовах.

"Б’юті-блогери переконують, що це абсолютно безпечно та навіть корисно: дермапланінг покращує нанесення тонального крему, змінює рельєф шкіри, оздоровлює. Але насправді все, що можна отримати - це порушення епідермального бар'єра шкіри, яке може призвести до гіперпігментації, висипань, подразнень, почервоніння та свербежу", - зазначила експерт.

Особливо небезпечно проводити дермапланінг людям з акне, активним висипанням чи схильністю до куперозу, адже це може спровокувати загострення. Замість красивої поверхні обличчя можна отримати поширення інфекції, постзапальну гіперпігментацію або рубці на місці "зрізаних" бритвою елементів висипу.

Навіть якщо процедура була виконана, не можна повторювати її частіше, ніж раз на місяць або краще взагалі уникати. Саме стільки часу потрібно для повноцінного оновлення епідермісу.

Важливо пам'ятати, що сучасні тренди краси часто спрямовані не у напрямку здоров’я. Пушок на обличчі - природний, тому не варто його соромитись.