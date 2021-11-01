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Названо самое популярное слово 2021 года: его знает каждый

Автор: Дмитрий Войналович

Вакцина (vax) - слово года 2021 по версии Оксфордского словаря английского языка.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте знаменитого британского университета.

Лексикографы отмечают, что до недавнего времени слово "vax" относительно редко встречалось в их базе.

Но к сентябрю 2021 года оно стало употребляться людьми "более чем в 72 раза чаще, чем в то же время в прошлом году".

Кроме того, это слово породило множество производных, например "паспорт вакцинации" (vax cards). Также ученые выделяют слова:

  • vaxxie (фото, сделанные во время вакцинации, по аналогии с "селфи")
  • anti-vaxxer (антипрививочник)
  • double-vaxxed (человек, который вакцинирован двумя дозами).

"Нет слова, лучше передающего атмосферу уходящего года, чем vax", - говорят исследователи Оксфордского университета.

Частота употребления vax в Oxford Monitor Corpus of English (languages.oup.com)

Лингвисты также отмечают, что тенденция к более частому употреблению аналогов слова vax зафиксирована во многих других языках.

Так, например, в Португалии это слово сегодня звучит в 10 раз чаще, чем 10 лет назад.

А во французском языке "вакцина" теперь практически всегда носит контекст именно о прививке против COVID-19.

Самые популярные лексические контексты, в которых используется слово "вакцина" (languages.oup.com)

Добавим, что в прошлом году Оксфордский словарь не смог выбрать самое популярное слово, так как "2020-й невозможно описать одним словом".

Ранее мы писали, что миллионы людей поверили хиропрактику, который заявил, что вакцинация ослабляет иммунитет.

Напомним также, что недавно антивакцинаторы стали распространять новый фейк о том, что в мире взлетели цены на невакцинированные сперму и грудное молоко.

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Вакцина