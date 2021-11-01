Названо найпопулярніше слово 2021 року: його знає кожен

Лексикографи відзначають, що до недавнього часу слово "vax" відносно рідко зустрічалося в їхній базі.

Але до вересня 2021 року воно стало вживатися людьми "більш ніж в 72 рази частіше, ніж в той же час в минулому році".

Крім того, це слово породило безліч похідних, наприклад "паспорт вакцинації" (vax cards). Також вчені виділяють слова:

vaxxie (фото, зроблені під час вакцинації, за аналогією з "Селфі")

anti-vaxxer (антивакцинатор)

double-vaxxed (людина, яка вакцинована двома дозами).

"Немає слова, яке ліпше передає атмосферу року, що минає, ніж vax", - кажуть дослідники Оксфордського університету.

Частота вживання vax в Oxford Monitor Corpus of English (languages.oup.com)

Лінгвісти також відзначають, що тенденція до більш частого вживання аналогів слова vax зафіксована в багатьох інших мовах.

Так, наприклад, в Португалії це слово сьогодні звучить в 10 разів частіше, ніж 10 років тому.

А у французькій мові "вакцина" тепер практично завжди носить контекст саме про щеплення проти COVID-19.

Найпопулярніші лексичні контексти, в яких використовується слово "вакцина" (languages.oup.com)

Додамо, що минулого року Оксфордський словник не зміг вибрати найпопулярніше слово, мотивуючи це тим, що "2020-й неможливо описати одним словом".