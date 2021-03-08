Названо найкорисніше м'ясо для чоловічої сили та здоров'я

Лікарі-дієтологи розповіли, який вид м'яса є найкориснішим для чоловічої сили і здоров'я, а яке потрібно вживати в помірних кількостях, адже воно може завдати шкоди організму.

М'ясо є важливим джерелом білка, багатьох важливих мінералів і вітамінів. Найкориснішим продуктом для чоловіків, дієтологи вважають яловичину.

Саме цей вид м'яса містить менше калорій, але більше корисних речовин. Дієтологи радять віддавати перевагу молодому м'ясу, тобто телятині. Вона багата цинком, калієм, залізом, а також вітамінами РР, В, Е.

А ось свинина є висококалорійним продуктом. Таке м'ясо містить багато жиру, тому його не можна вживати занадто часто. Адже холестерини і ліпіди - речовини не самі корисні для чоловічого організму. Але трохи пісної свинини нікому не зашкодить. Іноді можна і жирної, але не часто.

Баранину дієтологи цінують за низький вміст холестерину, тому м'ясо корисно для серцево-судинної системи. Крім того, випасають худобу на чистих пасовищах, тому таке м'ясо вважається найбільш чистим в екологічному плані.

Курятина - чемпіон бюджетного раціону. При цьому м'ясо курки дуже багате білком і в ньому мало калорій. Тому його вибирають чоловіки, які "тримають масу", щоб швидше нарощувати м'язи.