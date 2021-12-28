Названо самое опасное место в доме, где чаще всего можно травмироваться

Так эксперты отмечают, что травмы, которые можно получить в доме, могут быть как легкими, так и тяжелыми. А получить их могут как взрослые, так и дети.

Также исследователи опросили 2000 взрослых в Великобритании. Они обнаружили, что из них чуть менее четверти (23 процента) людей были травмированы дома в прошлом году, причем женщины чаще, чем мужчины.

Поэтому самой опасной является кухня. Отмечается, что четверть респондентов заявили, что именно там случается большинство несчастных случаев.

Кухня самая опасная комната в доме (pixabay)

Все потому что там есть множество угроз, начиная от острых инструментов и заканчивая приготовлением пищи при очень высоких температурах.

Снизить риск поможет тщательное планирование места для хранения вещей, чтобы тяжелые предметы не размещались на высоких полках, а предметы повседневного использования находились в пределах досягаемости.

Также важно учесть что малыши не должны дотягиваться до ножей и других острых предметов.

Кроме того, опасным местом была признана ванная комната. В частности, самыми частыми травмами там стали падения через скользкую поверхность. Также угрозу в ванных комнатах представляют бытовые приборы, острые ножницы, химия, которую часто хранят именно там.