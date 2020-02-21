Названо самое эффективное средство борьбы с раком: абсолютно новая вещь

Иммунотерапия рака - лучшее средство в борьбе с онкологией (коллаж РБК-Украина)

Иммунотерапия лучше всего справляется с раком, рассказал известный онколог

Иммунотерапия рака - самый эффективный метод борьбы с онкологическими заболеваниями на сегодняшний день. Об этом заявил известный врач и ученый, член Немецкого онкологического общества Йоханнес Брунс.

По его словам, именно иммунотерапия лучше всего справляется с раком, так как основана она на медикаментах и измененных T-клетках. При этом, отметил врач, иммунотерапия рака - это "абсолютно новая вещь", которая существует буквально с 2019 года.

При этом Брунс добавил, что эффективность иммунотерапии заключается не в повышении процента людей, которые выздоравливают, а в том, что неизлечимые ранее лимфомы стали отчасти излечимыми. Это может помочь существенному числу пациентов, которые ранее были обречены на долгие годы терапии.

Новая технология уже помогает бороться, например, с раком крови. Но все же, отмечает ученый, специалистам предстоит сделать еще очень много исследований, так как онкология - это не гомогенное заболевание, и оно затрагивает почти весь организм человека.

Также одним из важных факторов, который поможет эффективно бороться с раком, является ранее выявление болезни. Это позволит применять менее сложные методы терапии.

"Чем на более позднем сроке диагностирован пациент, тем более сложная система терапии, которая включает в себя и операции, и химиотерапию, облучение, иммунотерапию", - пояснил Брунс и предупредил, что через 15-20 есть риск роста числа онкологических заболеваний на планете.