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Названо розваги для дітей, які призводять до травм: це варто знати батькам

Які розваги шкідливі для дітей (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Не всі ігри та заняття безпечні для дітей. Деякі з них можуть серйозно нашкодити організму. Тому батькам варто знати про усі ризики.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Нuffpost.

Гойдалки

Лікар швидкої допомоги винуватцем травматизму на дитячих майданчиках.

Діти будь-якого віку, коли гойдаються, схильність до падінь. В результаті можуть сильно пошкодити руку.

Самокати

Електричні самокати стали досить популярними серед молоді. Чим швидше ви рухаєтеся, тим більша ймовірність отримати травму в разі аварії.

Щоб звести усі ризики до мінімуму, потрібно мати відповідне захисне спорядження.

Під час катання на звичайному самокаті йде нерівномірне навантаження на ніжки, а це негативно позначається на формуванні суглобів дитини.

Вода 

Однією з найбільших літніх небезпек для дітей є будь-яка водойма. Особливо це актуально влітку під час відпочинку біля води.

Важливо, що дітей ніколи не можна залишати одних біля води. Все тому, що це може призвести до небезпечних наслідків.

У першу чергу дітей слід попередити, що:

  • купатися у водоймах закритого типу, де немає облаштованих пляжів і рятувальників, заборонено
  • наближатися близько до води і заходити в неї можна тільки під наглядом дорослих
  • у тих місцях, де поблизу знаходиться вивіска про заборону купання, купатися не варто, оскільки це може призвести до сумних наслідків
  • запливати за буйки, навіть якщо дорослі знаходяться поблизу, не потрібно
  • слід бути акуратним у воді і не плавати на глибині, понад росту дитини
  • у малознайомих місцях пірнати також забороняється, тому, що це може призвести до травм

Батути

Такий вид розваг теж може призвести до травм.

Підстрибування дуже високо в повітря, на дуже високих швидкостях і часто під незручними кутами може призвести до травм опорно-рухового апарату.

Якщо на батуті знаходиться кілька людей, то зіткнення між ними може призвести до травм.

Під неправильним використанням маються на увазі неконтрольовані стрибки на голову або шию.

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