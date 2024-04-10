Названо розваги для дітей, які призводять до травм: це варто знати батькам

Гойдалки

Лікар швидкої допомоги винуватцем травматизму на дитячих майданчиках.

Діти будь-якого віку, коли гойдаються, схильність до падінь. В результаті можуть сильно пошкодити руку.

Самокати

Електричні самокати стали досить популярними серед молоді. Чим швидше ви рухаєтеся, тим більша ймовірність отримати травму в разі аварії.

Щоб звести усі ризики до мінімуму, потрібно мати відповідне захисне спорядження.

Під час катання на звичайному самокаті йде нерівномірне навантаження на ніжки, а це негативно позначається на формуванні суглобів дитини.

Вода

Однією з найбільших літніх небезпек для дітей є будь-яка водойма. Особливо це актуально влітку під час відпочинку біля води.

Важливо, що дітей ніколи не можна залишати одних біля води. Все тому, що це може призвести до небезпечних наслідків.

У першу чергу дітей слід попередити, що:

купатися у водоймах закритого типу, де немає облаштованих пляжів і рятувальників, заборонено

наближатися близько до води і заходити в неї можна тільки під наглядом дорослих

у тих місцях, де поблизу знаходиться вивіска про заборону купання, купатися не варто, оскільки це може призвести до сумних наслідків

запливати за буйки, навіть якщо дорослі знаходяться поблизу, не потрібно

слід бути акуратним у воді і не плавати на глибині, понад росту дитини

у малознайомих місцях пірнати також забороняється, тому, що це може призвести до травм

Батути

Такий вид розваг теж може призвести до травм.

Підстрибування дуже високо в повітря, на дуже високих швидкостях і часто під незручними кутами може призвести до травм опорно-рухового апарату.

Якщо на батуті знаходиться кілька людей, то зіткнення між ними може призвести до травм.

Під неправильним використанням маються на увазі неконтрольовані стрибки на голову або шию.