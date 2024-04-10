Названо розваги для дітей, які призводять до травм: це варто знати батькам

Не всі ігри та заняття безпечні для дітей. Деякі з них можуть серйозно нашкодити організму. Тому батькам варто знати про усі ризики.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Нuffpost.
Лікар швидкої допомоги винуватцем травматизму на дитячих майданчиках.
Діти будь-якого віку, коли гойдаються, схильність до падінь. В результаті можуть сильно пошкодити руку.
Електричні самокати стали досить популярними серед молоді. Чим швидше ви рухаєтеся, тим більша ймовірність отримати травму в разі аварії.
Щоб звести усі ризики до мінімуму, потрібно мати відповідне захисне спорядження.
Під час катання на звичайному самокаті йде нерівномірне навантаження на ніжки, а це негативно позначається на формуванні суглобів дитини.
Однією з найбільших літніх небезпек для дітей є будь-яка водойма. Особливо це актуально влітку під час відпочинку біля води.
Важливо, що дітей ніколи не можна залишати одних біля води. Все тому, що це може призвести до небезпечних наслідків.
У першу чергу дітей слід попередити, що:
Такий вид розваг теж може призвести до травм.
Підстрибування дуже високо в повітря, на дуже високих швидкостях і часто під незручними кутами може призвести до травм опорно-рухового апарату.
Якщо на батуті знаходиться кілька людей, то зіткнення між ними може призвести до травм.
Під неправильним використанням маються на увазі неконтрольовані стрибки на голову або шию.
Раніше ми повідомляли, чому вікна становлять небезпеку для дітей.
Також ми писали, як захистити імунітет немовляти у перші тижні.