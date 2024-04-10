RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Названы развлечения для детей, которые приводят к травмам: это следует знать родителям

Какие развлечения вредны для детей (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Не все игры и занятия безопасны для детей. Некоторые могут серьезно навредить организму. Поэтому родителям следует знать обо всех рисках.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Нuffpost.

Качели

Врач скорой помощи виновником травматизма на детских площадках.

Дети всех возрастов, когда качаются, склонность к падениям. В результате могут сильно повредить руку.

Самокаты

Электрические самокаты стали достаточно популярны среди молодежи. Чем быстрее вы двигаетесь, тем больше вероятность получить травму в случае аварии.

Чтобы свести все риски к минимуму, необходимо иметь соответствующее защитное снаряжение.

Во время катания на обычном самокате идет неравномерная нагрузка на ножки, что негативно сказывается на формировании суставов ребенка.

Вода

Одной из самых больших летних опасностей для детей является любой водоем. Особенно это актуально летом во время отдыха у воды.

Важно, что детей никогда нельзя оставлять одних у воды. Все потому, что это может привести к опасным последствиям.

В первую очередь детей следует предупредить, что:

  • купаться в водоемах закрытого типа, где нет обустроенных пляжей и спасателей, запрещено
  • приближаться близко к воде и заходить в нее можно только под наблюдением взрослых
  • в тех местах, где поблизости находится вывеска о запрете купания, купаться не стоит, поскольку это может привести к печальным последствиям.
  • заплывать за буйки, даже если взрослые находятся поблизости, не нужно
  • следует быть аккуратным в воде и не плавать на глубине, свыше роста ребенка
  • в малознакомых местах нырять также запрещается, потому что это может привести к травмам

Батуты

Такой вид развлечений тоже может привести к травмам.

Подпрыгивание очень высоко в воздух, на очень высоких скоростях и часто под неудобными углами может привести к травмам опорно-двигательного аппарата.

Если на батуте находится несколько человек, столкновение между ними может привести к травмам.

Под неправильным использованием подразумеваются неконтролируемые прыжки на голову или шею.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДетиВоспитание детей