Біла чи червона? Названо найкорисніший вид квасолі

Квасоля - це універсальний продукт, який не лише замінює тваринний білок, але й приносить значну користь для здоров’я. Багата амінокислотами, вітамінами, клітковиною та мінералами, вона представлена різними видами, кожен з яких має свої особливі властивості.

Біла квасоля: джерело вітамінів та міцного імунітету

Біла квасоля містить великий спектр вітамінів (А, В, С, Е, К, РР), включаючи вітамін В9, який підтримує розвиток кровоносної та імунної систем. Також цей вид багатий на магній, сірку, кальцій, залізо та мідь, яка стимулює вироблення гемоглобіну.

Регулярне вживання білої квасолі:

зміцнює імунітет завдяки вмісту вітаміну С;

покращує травлення та нормалізує метаболізм;

позитивно впливає на нервову систему.

Окрім цього, білки в білій квасолі сприяють оновленню клітин, а її систематичне споживання зміцнює серцевий м’яз та кісткову тканину. Однак фахівці радять обмежувати її до двох склянок на тиждень.

Червона квасоля: суперфуд для енергії та молодості

Червона квасоля - не менш корисний продукт, який містить вітаміни С, D, Е та В, а також мікроелементи, такі як цинк, калій, залізо та фолієва кислота. Цей вид має особливі амінокислоти, зокрема:

Триптофан , який покращує сон і знімає напругу.

, який покращує сон і знімає напругу. Лізин , що бореться з інфекціями та вірусами, а також запобігає злоякісним утворенням.

, що бореться з інфекціями та вірусами, а також запобігає злоякісним утворенням. Гістидин, важливий для боротьби з анемією.

Переваги червоної квасолі:

підтримка здоров’я серця завдяки фолієвій кислоті;

підвищення рівня гемоглобіну;

очищення організму від шлаків та нормалізація метаболізму;

антивіковий ефект та боротьба зі зморшками.

Цей сорт також активно використовується у дієтичному харчуванні, адже спеціальні ферменти у його складі допомагають сповільнювати засвоєння вуглеводів, що сприяє стабілізації ваги.

Що обрати: білу чи червону квасолю?

Обидва сорти мають свої переваги. Біла квасоля допомагає знижувати рівень цукру у крові, очищує судини від холестерину та нормалізує тиск. Водночас червона - незамінний помічник у боротьбі з анемією, сприяє омолодженню організму та має більшу енергетичну цінність.