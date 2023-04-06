Названо речі на кухні, які "змушують" їсти більше

Облаштування кухні - процес індивідуальний. Важливо облаштовувати все так, щоб деякі речі не провокували їсти більше. Деякі лайфхаки допоможуть їсти набагато менше.

Які речі варто прибрати з кухні - читайте в матеріалі Styler нижче .

Великі тарілки та склянки

Люди, які їдять з великих тарілок, вживають більше їжі, ніж ті, хто їсть з невеликих. Загалом психологічно велика тарілка створює ілюзію, що порція їжі менша, ніж насправді.

Тому варто використовувати менший посуд та столові прибори.

Великі столи

Скатертина може викликати ілюзію, що порція їжі, яку ми їмо, менша, ніж в реальності. Тому це може призвести до переїдання. Необхідно надавати перевагу меншим столам та легким скатертинам.

Яскраві стіни та меблі

Яскраві кольори на стінах і кухонних меблях можуть стимулювати апетит і збільшувати бажання їсти. Найкраще обрати більш спокійну та нейтральну палітру на стінах, а саме сірий, білий або бежевий кольори.

Занадто м'які стільці та дивани

Зручні і м'які дивани можуть спонукати довше залишатися за столом. Краще замінити м'які стільці та дивани на більш жорсткі.

Телевізор

Телевізор на кухні спонукає переїдати. Все тому, що серіали відволікають від їжі, тому ви навіть не помітите, як з'їсте багато. Тому краще вимикати такий пристрій.