Названы вещи на кухне, которые "заставляют" есть больше
Обустройство кухни - процесс индивидуальный. Важно обустраивать все так, чтобы некоторые вещи не провоцировали больше есть. Некоторые лайфхаки помогут есть гораздо меньше.
Какие вещи стоит убрать из кухни - читайте в материале Styler ниже.
Большие тарелки и стаканы
Люди, которые едят из больших тарелок, употребляют больше пищи, чем те, кто ест из небольших. В общем, психологически большая тарелка создает иллюзию, что порция пищи меньше, чем на самом деле.
Поэтому следует использовать меньшую посуду и столовые приборы.
Большие столы
Скатерть может вызвать иллюзию, что порция еды, которую мы едим, меньше, чем в реальности. Поэтому это может привести к перееданию. Необходимо отдавать предпочтение меньшим столам и легким скатертям.
Яркие стены и мебель
Яркие цвета на стенах и кухонной мебели могут стимулировать аппетит и увеличивать желание есть. Лучше выбрать более спокойную и нейтральную палитру на стенах, а именно серый, белый или бежевый цвета.
Слишком мягкие стулья и диваны
Удобные и мягкие диваны могут побуждать дольше оставаться за столом. Лучше заменить мягкие стулья и диваны более жесткими.
Телевизор
Телевизор на кухне побуждает переедать. Все потому, что сериалы отвлекают от еды, поэтому вы даже не заметите, как съедите многое. Потому лучше выключать такое устройство.
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