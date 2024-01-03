Названо речі, які успішні люди завжди роблять до 8 ранку

Більшість успішних людей розпочинають свій день якомога раніше. У таких людей є впевненість у боротьбі з труднощами. Деякі речі вони завжди роблять до 8 ранку, і їх варто наслідувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт HackSpirit .

Геймер і підприємець Марсель Дір розповів, що свого часу він знайшов "багато натхнення", читаючи у книжках про успішних людей та їхні ранкові розпорядки.

Зокрема, такі люди розпочали день позитивно, і вони відчували, що це залишало їх мотивованими та щасливими та безпосередньо сприяло їхньому успіху". Дір і перераховує вісім речей, які суперуспішні люди завжди роблять до 8 ранку.

Підготуйтесь ввечері

Успішні люди починають розпорядок дня напередодні. Якщо ви граєте на моєму телефоні або переглядаєте телевізор, то цей час працює проти вас.

Набагато краще встановити собі часовий ліміт, після закінчення якого всі екрани вимикаються. Тоді ви можете зосередитися на діяльності, яка є одночасно продуктивною та заспокійливою.

Висипайтеся

Важливо пам'ятати, що важко зробити щось успішне, коли ви не висипаєтеся. Сон - це час, коли тіло та мозок регенерують, виводять токсини, зцілюються та відпочивають.

Успішні люди намагаються зробити все можливе, щоб уникнути дефіциту сну. Майже всі дорослі потребують від семи до восьми годин сну щоночі для відмінного здоров’я та оптимальної працездатності.

Вправи

Фізичні вправи допоможуть позбутися будь-яких болів у тілі.

Успішні люди вранці плавають, працюють, відвідують тренажерний зал або займаються йогою. Це дає більше енергії.

Плануйте день

Потрібно сісти на кілька хвилин і подумати про завдання, які ви повинні виконати.

Хоча на це потрібен час, це допомагає визначити пріоритети щоденних завдань і підвищити ефективність.

Кофеїн

Вранці напій з кофеїном може стимулювати мозок і тіло, тим самим допомагаючи відчути заряд енергії.

Кофеїн є психостимулятором, а також речовиною, що підвищує фізичну працездатність. Це може допомогти вам бути більш кмітливими.

Хороша їжа

Часто люди пропускають сніданок, але це найважливіший прийом їжі за день. Успішні люди намагаються добре харчуватися та шукають продукти, які містять вуглеводи, білки, вітаміни та мінерали. Так організм буде залишатися здоровим і сильним.

Поміркуйте

Також кілька хвилин вранці суперуспішні люди витрачають на роздуми. Це час, коли вони думають про дні та попередній тиждень, і міркують про те, як усе йшло.

Вони дивляться на те, що зробили добре, і на те, що могли зробити краще.

Час з людьми

Варто відмовлятися від своїх пристроїв на користь проведення часу зі своїми партнерами, дітьми чи іншими справжніми людьми, які небайдужі.

Успішні люди знаходять час вранці, щоб насолодитися життям і поділитися ним з найважливішими людьми.