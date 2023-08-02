Ці речі не можна позичати іншим людям, щоб не накликати на себе біду

Сіль

Насправді сіль - потужний енергетичний компонент, який може зберігати в собі інформацію. Якщо ви берете або позичаєте цю спецію в іншій людині, то ризикуєте привернути до себе неприємності в коханні, грошах або роботі.

Однак, якщо вже необхідно дати комусь сіль, просто скажіть, що повертати не потрібно.

Посуд

Кухонні предмети, якими регулярно користуєтеся, зберігають в собі енергетику вашої родини. Тому позичати комусь тарілку або чашку - поділитися частиною своєї енергії.

Вважається, що позичений або взятий у чужих людей посуд може призвести до втрати здоров`я та важкої долі.

Одяг

Одяг зберігає у собі енергетику господаря. Саме тому дати його ненадовго в користування тим, в чиїх намірах ви не впевнені - погана ідея.

Якщо дуже необхідно дати комусь одяг або вам взяти - візьміть плату за нього або заплатіть самі. Це необов`язково має бути велика сума - достатньо декілька монеток.

Хліб

Як відомо, хліб - всьому голова. Саме він вважався головним атрибутом будь-якого обряду - зустріч молодят, причастя в церкві, благодійність для нужденних. Однак не можна давати з дому свій останній хліб, щоб не привернути злидні. Також не можна давати хліб через поріг, щоб з дому не пішло щастя і благополуччя.

Віник

За однією з прикмет, віник очищає будинок, тому, віддаючи його, ви позбавляєте своє житло захисту. За іншою, позичивши кому-небудь віник можна отримати фінансові втрати, проблеми в бізнесі або на роботі. Колись через віник наводили пристріт, а також гостям забороняли підмітати у будинку господаря.