Названо речі в будинку, які збирають багато пилу: їх потрібно регулярно очищати

Мало хто знає, але деякі речі в будинку накопичують у собі дуже багато пилу. Більшість під час прибирання не помічає цих місць.
На що варто звернути увагу - читайте в нашому матеріалі нижче.
Вони можуть мати рельєфні покриття та химерні форми, які збирають пил. Особливо це небезпечно для алергіків. Тому такі місця варто ретельно прибирати.
Домашня бібліотека - місце, де активно накопичується пил. Тому шафи важливо періодично чистити, протирати кожну книгу і варто не забувати про полки під ними.
Загалом під час провітрювання пил з вулиці осідає на внутрішній частині вікна. Якщо вікна не протирати, то з часом бруду стане все більше.
Вони відмінно доповнюють інтер'єр, роблять його більш затишним і стильним. Але весь пил, який літає в повітрі, миттєво в них вбирається. Тому варто періодично прати їх.
Такі іграшки служать відмінним середовищем для пилових кліщів. Періодично слід здавати іграшки в хімчистку або самостійно прати.
Це ті предмети, до яких ми щодня по декілька разів на день торкаємося і навіть не задумуємося про це. На них збираються бактерії та мікроби, які потім так само легко потрапляють в наш організм.
Раніше ми повідомляли, як часто потрібно пилососити та мити підлогу.
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