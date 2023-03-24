Названо речі в будинку, які збирають багато пилу: їх потрібно регулярно очищати

Плафони

Вони можуть мати рельєфні покриття та химерні форми, які збирають пил. Особливо це небезпечно для алергіків. Тому такі місця варто ретельно прибирати.

Книги

Домашня бібліотека - місце, де активно накопичується пил. Тому шафи важливо періодично чистити, протирати кожну книгу і варто не забувати про полки під ними.

Вікна

Загалом під час провітрювання пил з вулиці осідає на внутрішній частині вікна. Якщо вікна не протирати, то з часом бруду стане все більше.

Штори і тюль

Вони відмінно доповнюють інтер'єр, роблять його більш затишним і стильним. Але весь пил, який літає в повітрі, миттєво в них вбирається. Тому варто періодично прати їх.

М'які іграшки

Такі іграшки служать відмінним середовищем для пилових кліщів. Періодично слід здавати іграшки в хімчистку або самостійно прати.

Пульт від телевізора, дверні ручки та вимикачі світла

Це ті предмети, до яких ми щодня по декілька разів на день торкаємося і навіть не задумуємося про це. На них збираються бактерії та мікроби, які потім так само легко потрапляють в наш організм.