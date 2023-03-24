Названы вещи в доме, которые собирают много пыли: их нужно регулярно очищать

Плафоны

Они могут иметь рельефные покрытия и причудливые формы, собирающие пыль. Особенно это опасно для аллергиков. Поэтому такие места следует тщательно убирать.

Книги

Домашняя библиотека - место, где активно накапливается пыль. Поэтому шкафы важно периодически чистить, протирать каждую книгу и следует не забывать о полках под ними.

Окна

В общем, во время проветривания пыль с улицы оседает на внутренней части окна. Если окна не протирать, то со временем грязь грязи станет все больше.

Шторы и тюль

Они отлично дополняют интерьер, делают его более уютным и стильным. Но вся пыль, летающая в воздухе, мгновенно в них впитывается. Поэтому следует периодически стирать их.

Мягкие игрушки

Такие игрушки служат отличной средой для пылевых клещей. Периодически следует сдавать игрушки в химчистку или самостоятельно стирать.

Пульт от телевизора, дверные ручки и выключатели света

Это те предметы, к которым мы каждый день по несколько раз в день прикасаемся и даже не задумываемся об этом. На них собираются бактерии и микробы, которые так же легко попадают в наш организм.