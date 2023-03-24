Названы вещи в доме, которые собирают много пыли: их нужно регулярно очищать

Немногие знают, но некоторые вещи в доме накапливают в себе очень много пыли. Большинство во время уборки не замечает этих мест.
На что стоит обратить внимание - читайте в нашем материале ниже.
Они могут иметь рельефные покрытия и причудливые формы, собирающие пыль. Особенно это опасно для аллергиков. Поэтому такие места следует тщательно убирать.
Домашняя библиотека - место, где активно накапливается пыль. Поэтому шкафы важно периодически чистить, протирать каждую книгу и следует не забывать о полках под ними.
Они отлично дополняют интерьер, делают его более уютным и стильным. Но вся пыль, летающая в воздухе, мгновенно в них впитывается. Поэтому следует периодически стирать их.
Такие игрушки служат отличной средой для пылевых клещей. Периодически следует сдавать игрушки в химчистку или самостоятельно стирать.
Это те предметы, к которым мы каждый день по несколько раз в день прикасаемся и даже не задумываемся об этом. На них собираются бактерии и микробы, которые так же легко попадают в наш организм.
Раньше мы сообщали, как часто нужно пылесосить и мыть пол.
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