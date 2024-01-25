Названо ранні ознаки раку шийки матки, які заборонено ігнорувати

Ознаки раку шийки матки

поява кровотечі - якщо ви помічаєте кров після сексу або у дні, коли немає менструації, а також якщо вона з'явилася на тлі менопаузи, зверніться до лікаря

зміна звичайних виділень - не слід ігнорувати цей симптом, особливо якщо виділення стали густими, або ж змінили колір чи запах, а також стали кров'янистими

біль під час сексу - поява неприємних відчуттів має стати тривожною ознакою

біль у нижній частині спини - якщо у вас раптово почала боліти спина або поперек, а неприємні відчуття не зникають вже декілька тижнів - слід пройти обстеження.

Звісно, ці ознаки можуть свідчити про щось інше і не можуть на 100% запевнити у наявності онкології. Чіткий діагноз ставить виключно лікар, а тому не варто ігнорувати проблеми зі здоров'ям - одразу звертайтеся до спеціалістів.

Що може збільшити ризик розвитку раку шийки матки





велика кількість сексуальних партнерів

наявність інфекцій.

Для того, аби вчасно розпізнати рак, лікарі радять регулярно відвідувати гінеколога, робити скринінг шийки матки та здавати мазок.