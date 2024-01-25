Названо ранні ознаки раку шийки матки, які заборонено ігнорувати

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- велика кількість сексуальних партнерів
- наявність інфекцій.
Рак шийки матки - небезпечний тип онкології, який важливо вчасно діагностувати. Доктор та експерт з гінекології Сусанна Ансворт назвала головні ознаки, на які точно слід звертати увагу жінкам.
Які симптоми заборонено ігнорувати, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
Під час написання матеріалу було використано джерела: сайти Daily Express, Intimina.
Звісно, ці ознаки можуть свідчити про щось інше і не можуть на 100% запевнити у наявності онкології. Чіткий діагноз ставить виключно лікар, а тому не варто ігнорувати проблеми зі здоров'ям - одразу звертайтеся до спеціалістів.
Для того, аби вчасно розпізнати рак, лікарі радять регулярно відвідувати гінеколога, робити скринінг шийки матки та здавати мазок.
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