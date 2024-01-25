Названы ранние признаки рака шейки матки, которые запрещено игнорировать

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- большое количество сексуальных партнеров
- наличие инфекций.
Рак шейки матки - опасный тип онкологии, который важно вовремя диагностировать. Доктор и эксперт по гинекологии Сусанна Ансворт назвала главные признаки, на которые следует обращать внимание женщинам.
Какие симптомы запрещено игнорировать, говорит РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: сайты Daily Express, Intimina.
Конечно, эти признаки могут свидетельствовать о чем-то другом и не могут на 100% говорить о наличие онкологии. Четкий диагноз ставит исключительно врач, а потому не стоит игнорировать проблемы со здоровьем - сразу обращайтесь к специалистам.
Для того чтобы своевременно распознать рак, врачи советуют регулярно посещать гинеколога, делать скрининг шейки матки и сдавать мазок.
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