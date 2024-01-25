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Названы ранние признаки рака шейки матки, которые запрещено игнорировать

Нетипичные признаки рака (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Рак шейки матки - опасный тип онкологии, который важно вовремя диагностировать. Доктор и эксперт по гинекологии Сусанна Ансворт назвала главные признаки, на которые следует обращать внимание женщинам.

Какие симптомы запрещено игнорировать, говорит РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: сайты Daily Express, Intimina.

Признаки рака шейки матки

  • кровотечения - если вы замечаете кровь после секса или в дни, когда нет менструации, а также если она появилась на фоне менопаузы, обратитесь к врачу
  • изменение обычных выделений - не следует игнорировать этот симптом, особенно если выделения стали густыми, изменили цвет или запах, а также стали кровянистыми
  • боль во время секса - возникновение неприятных ощущений должно стать тревожным признаком
  • боли в нижней части спины - если у вас внезапно начала болеть спина или поясница, а неприятные ощущения не исчезают уже несколько недель - следует пройти обследование.

Конечно, эти признаки могут свидетельствовать о чем-то другом и не могут на 100% говорить о наличие онкологии. Четкий диагноз ставит исключительно врач, а потому не стоит игнорировать проблемы со здоровьем - сразу обращайтесь к специалистам.

Что может увеличить риск развития рака шейки матки

  • большое количество сексуальных партнеров
  • наличие инфекций.

Для того чтобы своевременно распознать рак, врачи советуют регулярно посещать гинеколога, делать скрининг шейки матки и сдавать мазок.

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