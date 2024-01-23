Як швидко та безпечно підняти тиск у домашніх умовах тим, хто страждає від його низького рівня
Артеріальний тиск є важливим показником здоров'я, і деякі люди можуть стикатися з проблемою низького тиску. Низький артеріальний тиск може призводити до втомленості, слабкості та інших неприємних симптомів.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про деякі ефективні та безпечні способи, які допоможуть підняти тиск в домашніх умовах.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: МОЗ, Одеський обласний центр громадського здоров'я, Перша Соціальна Аптека, FitoMarket, Radka.
Зміст
- Що потрібно пити, щоб підняти тиск
- Як підняти тиск народним методом
- Що потрібно їсти, коли низький тиск
Що потрібно пити, щоб підняти тиск
Згідно з даними МОЗ, для більшості людей допустимими вважаються показники артеріального тиску, які не перевищують 140/90.
Низький артеріальний тиск - гіпотонія - є поширеним станом, при якому тиск в артеріях перебуває нижче норми. Люди, які страждають на гіпотонію, можуть відчувати втому, слабкість, запаморочення та навіть втрачати свідомість.
Для того, щоб підняти тиск, можна випити:
- кілька склянок води впродовж короткого проміжку часу
- склянку газованої води
- чашку міцної кави
- чашку міцного чаю (бажано зеленого, гібіскусу чи каркаде)
Як підняти тиск народним методом
Підняти тиск можуть допомогти також деякі трави:
- настоянка кореня женьшеню (поліпшує тонус організму, прискорює обмінні процеси, зміцнює стінки судин)
- настоянка елеутерококу (підвищує тонус судин, нормалізує тиск, допомагає при нервових розладах, проблемах з імунною системою)
- настоянка звіробою (відновлює уражені нервові волокна, заспокоює, відновлює життєві сили, знімає спазми судин, нормалізує роботу серця)
- настоянка лимонника (має тонізуючу, антиоксидантну дію, усуває втому, підвищує працездатність)
- відвар з мучниці або ведмежих вушок
Крім того, артеріальний тиск можна підвищити, використовуючи китайську техніку точкового масажу:
- між брів
- на внутрішній стороні ступні
- у ямці за щиколоткою
- на внутрішній стороні зап'ястя біля основи великого пальця
- симетричних точок в ділянці грудей у підключичних ямках
- мочок вух
Дехто радить також підвищити тиск, прийнявши контрастний душ.
Що потрібно їсти, коли низький тиск
Якщо у вас занизький тиск, швидко підняти його допоможуть деякі прості й доступні багатьом продукти:
- невеликий шматочок оселедця
- солоний огірок
- шматочок бринзи або фети
- ложка соєвого соусу
- шматочок чорного шоколаду
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому важливо вимірювати тиск навіть при нормальному стані.
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