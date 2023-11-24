Названо косметичні процедури, які категорично не можна робити перед весіллям

Які проблеми можуть виникнути

Дерматолог Ден Мраз Робінсон розповів, що якщо ви хочете спробувати щось нове, то це варто робити заздалегідь, щоб побачити, як відреагує шкіра. Однак, аж ніяк не перед важливою подією.

"Не пробуйте нічого нового протягом місяця до весілля! Це може обернутися катастрофою", - розповів експерт.

За словами дерматолога, їй доводилось "ратувати" дівчат, яким нашкодили деякі агресивні засоби напередодні важливого дня. Завжди існує ймовірність опіків, синців, набряків і навіть "розбитих капілярів" під час деяких процедур, особливо коли ви робите їх уперше.

З наближенням весілля шкіра може бути більш напруженою, адже стрес змушує організм виділяти кортизол і адреналін.

"Ці гормони можуть викликати запальну реакцію в організмі, робити її чутливою та роздратованою. Перед подією не найкращий час пробувати щось нове", - сказав Мраз Робінсон.

З чим бути обережними

Ботокс слід робити за два-три місяці до весілля. Вам потрібно дати достатньо часу обличчю "заспокоїтись".

Збільшення губ проводиться з допомогою введення рідини голкою, тому можуть з'явитися набряки і дрібні синці. Вони будуть протягом 7 днів, тому перед весіллям дівчатам не можна робити таку процедуру. Все варто тримати під контролем і при виникненні будь-якого дискомфорту звертатися до фахівця.

Хімічний пілінг може спровокувати почервоніння, набряк, запалення та лущення, тому для відновлення потрібен час.

За тиждень до весілля уникайте також сонячних ванн або солярію. Це може спричинити сонячні опіки, плями та почервоніння шкіри.

Воскову епіляцію обличчя потрібно робити принаймні за один-два тижні, щоб побачити реакцію шкіри. До того ж це може стати причиною подразнення та почервоніння.

Дерматолог розповів, що за тиждень до весілля можна зробити: