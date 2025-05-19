Названо рідину, яка допомагає зберегти зір на довгі роки: пийте її щодня!

Чому важливо пити достатньо води

Дієтолог Сьюзі Сойєр розповіла, що гідратація має вирішальне значення для гарного зору, а також для загального здоров’я.

Дослідження показало, що зневоднення може призвести до сухості очей, головного болю та розмитості зору.

Дівчата та жінки старшого віку повинні випивати 2 літри води на день, тоді як чоловіки повинні прагнути до 2,5 літрів, щоб підтримувати зволоження очей.

Вчені повідомили, що 26% респондентів стверджували, що випивають п'ять або більше склянок води щодня, 23% зізналися, що випивають лише три склянки, а 15% - одну склянку.

Вода також необхідна для вироблення сліз, які зволожують очі, захищають рогівку та запобігають синдрому сухого ока. Недостатнє зволоження викликає печіння, почервоніння, роздратування та погіршення зору.

Як пити достатню кількість води

Отримання потрібної кількості рідини протягом дня має бути обов'язковим. Це не обов'язково має бути звичайна вода. Наприклад, молоко, чай, суп, йогурти та низькокалорійні напої.

Влітку гідратація стає ще важливішою, тому варто пити воду частіше, але обмежувати алкоголь, оскільки він виснажує організм.

У теплу погоду потреба в рідині зростає, тому пийте часто, але обмежуйте алкоголь, оскільки він зневоднює організм.

Окрім гідратації, існує так багато продуктів, які містять поживні речовини для здоров’я очей. Ось список найкорисніших продуктів для зору: