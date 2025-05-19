Названа жидкость, которая помогает сохранить зрение на долгие годы: пейте ее каждый день!

Почему важно пить достаточно воды

Диетолог Сьюзи Сойер рассказала, что гидратация имеет решающее значение для хорошего зрения, а также для общего здоровья.

Исследование показало, что обезвоживание может привести к сухости глаз, головной боли и размытости зрения.

Девушки и женщины старшего возраста должны выпивать 2 литра воды в день, тогда как мужчины должны стремиться к 2,5 литрам, чтобы поддерживать увлажнение глаз.

Ученые сообщили, что 26% респондентов утверждали, что выпивают пять или более стаканов воды ежедневно, 23% признались, что выпивают только три стакана, а 15% - один стакан.

Вода также необходима для выработки слез, которые увлажняют глаза, защищают роговицу и предотвращают синдром сухого глаза. Недостаточное увлажнение вызывает жжение, покраснение, раздражение и ухудшение зрения.

Как пить достаточное количество воды

Получение нужного количества жидкости в течение дня должно быть обязательным. Это не обязательно должна быть обычная вода. Например, молоко, чай, суп, йогурты и низкокалорийные напитки.

Летом гидратация становится еще важнее, поэтому стоит пить воду чаще, но ограничивать алкоголь, поскольку он истощает организм.

В теплую погоду потребность в жидкости возрастает, поэтому пейте часто, но ограничивайте алкоголь, поскольку он обезвоживает организм.

Кроме гидратации, существует так много продуктов, которые содержат питательные вещества для здоровья глаз. Вот список самых полезных продуктов для зрения: