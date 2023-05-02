Названо продукти, які викликають алергію у дітей: детальний список

Алергія - реакція організму на будь-який подразник, який може бути і зовнішнім, і внутрішнім. Зараз алергія у дітей стала дуже поширеним захворюванням. Тому важливо знати, які продукти можуть викликати алергію та як від неї вберегтись.
Про це повідомили на сторінці медичної спільноти "Doc.ua" в Instagram.
До основних причин виникнення харчової алергії у дітей експерти віднесли:
До продуктів, які мають високий рівень алергічних реакцій належать: яйця та куряче м'ясо, коров'яче молоко, цитрусові, риба, мед, шоколад, горіхи, гриби, какао, жито, малина, суниця, полуниця, ананас, хурма, чорна смородина, гірчиця, морква, помідори, буряк та виноград.
У список продуктів, які мають середній рівень алергічних реакцій, належать: червона смородина, персики, рис, абрикоси, журавлина, кукурудза, зелений перець, горох, гречка, картопля, індичка та свинина.
Важливо, що з віком підвищується стійкість організму до більшості харчових продуктів-алергенів. Однак це практично не стосується алергенів риби, морепродуктів і горіхів.
До того ж важливо в період раннього дитячого віку (до 5 років) годувати дітей тільки натуральними продуктами з мінімальним вмістом різних харчових добавок, штучних барвників та ароматизаторів.
Раніше ми називали головні симптоми алергії на цитрусові.
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