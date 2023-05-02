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Названы продукты, вызывающие аллергию у детей: подробный список

Почему возникает у детей аллергия (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Аллергия - реакция организма на любой раздражитель, который может быть и внешним, и внутренним. Сейчас аллергия у детей стала очень распространенным заболеванием. Поэтому важно знать, какие продукты могут вызвать аллергию и как от нее уберечься.

Об этом сообщили на странице медицинского сообщества "Doc.ua" в Instagram.

Почему возникает аллергия

К основным причинам возникновения пищевой аллергии у детей эксперты отнесли:

  • короткий период естественного вскармливания детей;
  • генетическая или наследственная предрасположенность;
  • доза аллергена и частота введения;
  • возраст ребенка в момент, когда состоялся первый контакт с аллергеном;
  • снижение иммунитета кишечника (местного);
  • изменения в составе миклофлоры кишечника.

Какие продукты провоцируют аллергию

  • коровье молоко - самый сильный аллерген у 90% детей;
  • рыба - аллергия на белок, которая наблюдается у 98% детей (креветки, икра, раки, устрицы и омары);
  • яйца - возникает аллергия на белок или желток.;
  • пшеница и рожь - наиболее аллергические злаковые культуры;
  • фрукты, ягоды, овощи - особенно сезонные;
  • продукты с грибками - квас, кефир.

К продуктам, имеющим высокий уровень аллергических реакций, относятся: яйца и куриное мясо, коровье молоко, цитрусовые, рыба, мед, шоколад, орехи, грибы, какао, рожь, малина, земляника, клубника, ананас, хурма, черная смородина, горчица, морковь, помидоры, свекла и виноград.

В список продуктов, имеющих средний уровень аллергических реакций, входят: красная смородина, персики, рис, абрикосы, клюква, кукуруза, зеленый перец, горох, гречка, картофель, индейка и свинина.

Важно, что с возрастом повышается устойчивость организма к большинству пищевых продуктов-аллергенов. Однако это практически не касается аллергенов рыбы, морепродуктов и орехов.

К тому же, важно в период раннего детского возраста (до 5 лет) кормить детей только натуральными продуктами с минимальным содержанием различных пищевых добавок, искусственных красителей и ароматизаторов.

Раньше мы называли главные симптомы аллергии на цитрусовые.

Также мы писали, у кого может возникнуть аллергия на алкоголь и как ее распознать.

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