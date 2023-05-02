Названы продукты, вызывающие аллергию у детей: подробный список

Аллергия - реакция организма на любой раздражитель, который может быть и внешним, и внутренним. Сейчас аллергия у детей стала очень распространенным заболеванием. Поэтому важно знать, какие продукты могут вызвать аллергию и как от нее уберечься.
Об этом сообщили на странице медицинского сообщества "Doc.ua" в Instagram.
К основным причинам возникновения пищевой аллергии у детей эксперты отнесли:
К продуктам, имеющим высокий уровень аллергических реакций, относятся: яйца и куриное мясо, коровье молоко, цитрусовые, рыба, мед, шоколад, орехи, грибы, какао, рожь, малина, земляника, клубника, ананас, хурма, черная смородина, горчица, морковь, помидоры, свекла и виноград.
В список продуктов, имеющих средний уровень аллергических реакций, входят: красная смородина, персики, рис, абрикосы, клюква, кукуруза, зеленый перец, горох, гречка, картофель, индейка и свинина.
Важно, что с возрастом повышается устойчивость организма к большинству пищевых продуктов-аллергенов. Однако это практически не касается аллергенов рыбы, морепродуктов и орехов.
К тому же, важно в период раннего детского возраста (до 5 лет) кормить детей только натуральными продуктами с минимальным содержанием различных пищевых добавок, искусственных красителей и ароматизаторов.
Раньше мы называли главные симптомы аллергии на цитрусовые.
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