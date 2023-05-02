Названы продукты, вызывающие аллергию у детей: подробный список

Почему возникает аллергия

К основным причинам возникновения пищевой аллергии у детей эксперты отнесли:

короткий период естественного вскармливания детей;

генетическая или наследственная предрасположенность;

доза аллергена и частота введения;

возраст ребенка в момент, когда состоялся первый контакт с аллергеном;

снижение иммунитета кишечника (местного);

изменения в составе миклофлоры кишечника.

Какие продукты провоцируют аллергию

коровье молоко - самый сильный аллерген у 90% детей;

рыба - аллергия на белок, которая наблюдается у 98% детей (креветки, икра, раки, устрицы и омары);

яйца - возникает аллергия на белок или желток.;

пшеница и рожь - наиболее аллергические злаковые культуры;

фрукты, ягоды, овощи - особенно сезонные;

продукты с грибками - квас, кефир.

К продуктам, имеющим высокий уровень аллергических реакций, относятся: яйца и куриное мясо, коровье молоко, цитрусовые, рыба, мед, шоколад, орехи, грибы, какао, рожь, малина, земляника, клубника, ананас, хурма, черная смородина, горчица, морковь, помидоры, свекла и виноград.

В список продуктов, имеющих средний уровень аллергических реакций, входят: красная смородина, персики, рис, абрикосы, клюква, кукуруза, зеленый перец, горох, гречка, картофель, индейка и свинина.

Важно, что с возрастом повышается устойчивость организма к большинству пищевых продуктов-аллергенов. Однако это практически не касается аллергенов рыбы, морепродуктов и орехов.

К тому же, важно в период раннего детского возраста (до 5 лет) кормить детей только натуральными продуктами с минимальным содержанием различных пищевых добавок, искусственных красителей и ароматизаторов.