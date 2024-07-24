8 продуктів, які викликають сильне здуття живота

Щоб підтримувати травну систему здоровою, необхідно запам'ятати, від яких продуктів буває здуття живота. До того ж такі продукти можуть викликати сильний кишковий дискомфорт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Піца

Піца не тільки смачна, але й насичена жиром і сіллю. Ці дві поживні речовини викликають здуття живота.

Надмірне споживання солі може призвести до затримки води та тимчасового збільшення ваги. Крім того, жирна їжа може затримувати спорожнення шлунка, через що ви відчуваєте ситість і роздуття.

Яблука та груші

Такі фрукти багаті розчинною клітковиною, яка робить їх ідеальними продуктами для схуднення. Оскільки вони волокнисті, то можуть завдати шкоди животу.

Якщо ви виявите, що такі ситні фрукти викликають здуття живота, то зменшіть порцію вдвічі.

Алкоголь

Дієтолог Алісса Рамсі розповіла, що велика кількість алкоголю може уповільнити спорожнення шлунка, через що ви можете відчувати здуття.

Алкоголь також може спричинити затримку води, тому з'являться набряки. Це ще більше посилюється сечогінним ефектом алкоголю, оскільки зневоднений організм утримує більше води, ніж зволожений.

Кукурудза

Не всі типи вуглеводів легко засвоюються. Кукурудза містить тип вуглеводів, який важко розщеплювати в організмі. Це може призвести до ферментації шлунково-кишкових бактерій і затримання повітря та газів, що викликає здуття.

Сирий шпинат

Високий вміст розчинної клітковини в шпинаті робить його ситним доповненням до бутербродів і салатів. Але ця поживна речовина також може викликати здуття живота у людей з чутливим животом.

Якщо ви любите їсти шпинат, то можна обсмажити його на оливковій олії.

Цибуля

Цибуля є основним джерелом фруктанів, класу олігосахаридів або складних цукрів, які тонкий кишківник не може розщепити.

З цієї причини вони можуть сприяти здуттю і болю в животі.

Протеїнові батончики

Протеїновий батончик включає білковий ізолят, отриманий із соєвих бобів. Як і інші боби, соя містить олігосахариди, молекули цукру, які організм не може повністю розщепити.

Не маючи куди діватися, ці олігосахариди знаходять у шлунку, де вони бродять та викликають гази та здуття.

Молочні продукти

Коли лактоза, природний цукор, який міститься в молочних продуктах, погано всмоктується в тонкому кишківнику, то вона потрапляє в товстий кишківник, де ферментується кишковими бактеріями.

Результатом часто є гази та здуття живота.

Які шкідливі харчові звички викликають здуття

Недостатнє вживання води

Якщо ви зневоднені, то тіло буде зберігати воду, що може призвести до здуття живота. Зволоження також прискорює травлення та може протидіяти здуванню живота, викликаному сіллю та вуглеводами.

Потрібно випивати від 6 до 8 склянок води протягом дня.

Занадто швидкий прийом їжі

Щоб уникнути здуття живота, прийом їжі повинен тривати принаймні 30 хвилин. Це не тільки зменшує кількість зайвого повітря, яке ви вдихаєте, але також дозволяє краще прислухатися до тіла та припинити їсти, коли ви відчуваєте ситість.

Цукерки або жуйки

Жування жуйки та смоктання льодяників може здатися нешкідливою звичкою, але це може спричинити заковтування зайвого повітря, що може призвести до здуття живота.

Щоб освіжити дихання після їжі та уникнути здуття живота, заваріть собі чашку м’ятного чаю. Відвар є поширеним домашнім засобом від метеоризму, а також може полегшити біль і дискомфорт від газів і здуття живота.