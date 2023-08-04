Названо продукти, які в готовому вигляді більш корисні, ніж в сирому

Морква

Цей овоч у готовому вигляді містить в собі більше вітаміну А, який позитивно впливає на зір, шкіру, нігті та здоров'я кісток. Щоб отримати максимальну користь з моркви, краще її вживати з корисними жирами - олія, риба, горіхи тощо.

Гриби

За словами нутриціолога, при термічній обробці грибів руйнується шкідлива токсична речовина - агаритин. При цьому збільшується кількість калію та антиоксидантів, які позитивно впливають на печінку.

Гарбуз

Гарбуз в готовому вигляді містить набагато більше вітаміну А, вітаміну Е, мінералів та антиоксидантів, що позитивно впливають на роботу шлунково-кишкового тракту та зміцнюють судини.

Спаржа

Спаржа багата на вітамін Е та вітамін В9, який також ще називають фолієвою кислотою. Ці корисні речовини стимулюють роботу нирок та допомагають боротись з набряками.

Помідор

Після термічної обробки цей овоч містить більше антиоксидантів, що сприяють нормалізації артеріального тиску та позитивно впливають на імунну систему.