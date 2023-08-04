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Названы продукты, которые в готовом виде более полезны, чем в сыром

Какие продукты после термической обработки более полезны (фото: freepik)
Автор: Наталия Коваль

Многие думают, что после термической обработки пища теряет свои полезные свойства. Частично это так, однако есть список продуктов, которые после приготовления содержат больше полезных веществ, чем в сыром виде.

О том, какие продукты более полезны в готовом виде, рассказала нутрициолог Тамила Максюх в своем Instagram.

Морковь

Этот овощ в готовом виде содержит в себе большее количество витамина А, который положительно влияет на зрение, кожу, ногти и здоровье костей. Чтобы извлечь максимальную пользу из моркови, лучше ее употреблять с полезными жирами - масло, рыба, орехи и т. д.

Грибы

По словам нутрициолога, при термической обработке грибов разрушается вредное токсическое вещество - агаритин. При этом увеличивается количество калия и антиоксидантов, положительно влияющих на печень.

Тыква

Тыква в готовом виде содержит гораздо больше витамина А, витамина Е, минералов и антиоксидантов, положительно влияющих на работу желудочно-кишечного тракта и укрепляющих сосуды.

Спаржа

Спаржа богата витамином Е и витамином В9, который также называют фолиевой кислотой. Эти полезные вещества стимулируют работу почек и помогают бороться с отеками.

Помидор

После термической обработки этот овощ содержит больше антиоксидантов, способствующих нормализации артериального давления и положительно влияющих на иммунную систему.

 

Раньше мы писали о том, какие виды хлеба наиболее полезны для здоровья.

Также читайте, какие суперфуды на самом деле вредны.

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