Названы продукты, которые в готовом виде более полезны, чем в сыром

Многие думают, что после термической обработки пища теряет свои полезные свойства. Частично это так, однако есть список продуктов, которые после приготовления содержат больше полезных веществ, чем в сыром виде.
О том, какие продукты более полезны в готовом виде, рассказала нутрициолог Тамила Максюх в своем Instagram.
Этот овощ в готовом виде содержит в себе большее количество витамина А, который положительно влияет на зрение, кожу, ногти и здоровье костей. Чтобы извлечь максимальную пользу из моркови, лучше ее употреблять с полезными жирами - масло, рыба, орехи и т. д.
По словам нутрициолога, при термической обработке грибов разрушается вредное токсическое вещество - агаритин. При этом увеличивается количество калия и антиоксидантов, положительно влияющих на печень.
Тыква в готовом виде содержит гораздо больше витамина А, витамина Е, минералов и антиоксидантов, положительно влияющих на работу желудочно-кишечного тракта и укрепляющих сосуды.
Спаржа богата витамином Е и витамином В9, который также называют фолиевой кислотой. Эти полезные вещества стимулируют работу почек и помогают бороться с отеками.
После термической обработки этот овощ содержит больше антиоксидантов, способствующих нормализации артериального давления и положительно влияющих на иммунную систему.
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