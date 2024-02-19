Названо продукти, які допомогають швидко заснути

Їжа, яка допоможе заснути

Так, серед продуктів, які допоможуть вам заснути є:

Банани

Тепле молоко

Вишні

Ківі

Мед

Омега-3

Розберемо на прикладі деякі з цих продуктів.

Банани містять значні кількості калію та магнію, які сприяють розслабленню м'язів. Також вони є джерелом триптофану — амінокислоти, що розкладається на серотонін і мелатонін, обидва з яких відіграють важливу роль у регулюванні сну.

Мед не лише сприяє зміцненню здоров'я, але також позитивно впливає на шкіру та волосся, виступаючи природним союзником нашої краси. Засвідченим способом релаксації після напруженого робочого дня є чашка чаю або теплого молока з додаванням чайної ложки меду. У цьому продукті містяться інгредієнти, які сприяють заспокоєнню розуму.

Лосось містить значну кількість вітаміну В6, який необхідний для виробництва мелатоніну. Запечений лосось є чудовим варіантом для вечері, оскільки ця страва сприяє швидкому засинанню. Незамінні жирні кислоти Омега-3, які також містяться в лососі, можуть допомогти запобігти різним проблемам з очима, зокрема віковій дегенерації жовтої плями та ретинопатії.