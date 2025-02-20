Названо продукт, у якому вітаміну А в 7 раз більше, ніж у моркві

Скільки вітаміну А міститься в печінці?

У 100 грамах яловичої печінки міститься близько 15 000 мкг вітаміну А, тоді як у моркві - лише 2 000 мкг. Це означає, що яловича печінка містить у 7,5 разів більше вітаміну А, ніж морква.

Вітамін А є життєво важливим для нашого організму. Він відповідає за:

Зір

Вітамін А необхідний для підтримки здоров'я очей та запобігання розвитку курячої сліпоти.

Імунітет

Вітамін А зміцнює імунну систему та допомагає організму боротися з інфекціями.

Здоров'я шкіри та слизових оболонок

Вітамін А підтримує здоров'я шкіри та слизових оболонок, які є першою лінією захисту організму від шкідливих факторів.

Репродуктивна функція

Вітамін А необхідний для нормальної роботи репродуктивної системи.

Яловича печінка також багата на інші корисні речовини, такі як вітаміни групи В, залізо та цинк.

Як вживати яловичу печінку?

Яловичу печінку можна вживати у різних видах: смажена, тушкована, у вигляді паштету або додавати до інших страв. Важливо пам'ятати, що яловича печінка є досить калорійним продуктом, тому її слід вживати в помірних кількостях.

Кому особливо корисна яловича печінка?

Яловича печінка особливо корисна для людей, які мають проблеми із зором, слабкий імунітет, захворювання шкіри або проблеми з репродуктивною функцією. Також її рекомендується вживати дітям та підліткам у період активного росту, вагітним жінкам та людям, які відновлюються після хвороби.