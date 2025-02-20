Назван продукт, в котором витамина А в 7 раз больше, чем в моркови

Сколько витамина А содержится в печени?

В 100 граммах говяжьей печени содержится около 15 000 мкг витамина А, тогда как в моркови - всего 2 000 мкг. Это означает, что говяжья печень содержит в 7,5 раз больше витамина А, чем морковь.

Витамин А является жизненно важным для нашего организма. Он отвечает за:

Зрение

Витамин А необходим для поддержания здоровья глаз и предотвращения развития куриной слепоты.

Иммунитет

Витамин А укрепляет иммунную систему и помогает организму бороться с инфекциями.

Здоровье кожи и слизистых оболочек

Витамин А поддерживает здоровье кожи и слизистых оболочек, которые являются первой линией защиты организма от вредных факторов.

Репродуктивная функция

Витамин А необходим для нормальной работы репродуктивной системы.

Говяжья печень также богата другими полезными веществами, такими как витамины группы В, железо и цинк.

Как употреблять говяжью печень?

Говяжью печень можно употреблять в разных видах: жареная, тушеная, в виде паштета или добавлять к другим блюдам. Важно помнить, что говяжья печень является достаточно калорийным продуктом, поэтому ее следует употреблять в умеренных количествах.

Кому особенно полезна говяжья печень?

Говяжья печень особенно полезна для людей, которые имеют проблемы со зрением, слабый иммунитет, заболевания кожи или проблемы с репродуктивной функцией. Также ее рекомендуется употреблять детям и подросткам в период активного роста, беременным женщинам и людям, которые восстанавливаются после болезни.