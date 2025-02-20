Названо продукт, у якому вітаміну А в 7 раз більше, ніж у моркві
Морква довгий час вважалася чемпіоном за вмістом вітаміну А, але є продукт, який її з легкістю перевершує. Мова про яловичу печінку.
Чому треба включати яловичу печінку в раціон - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Скільки вітаміну А міститься в печінці?
У 100 грамах яловичої печінки міститься близько 15 000 мкг вітаміну А, тоді як у моркві - лише 2 000 мкг. Це означає, що яловича печінка містить у 7,5 разів більше вітаміну А, ніж морква.
Вітамін А є життєво важливим для нашого організму. Він відповідає за:
Зір
Вітамін А необхідний для підтримки здоров'я очей та запобігання розвитку курячої сліпоти.
Імунітет
Вітамін А зміцнює імунну систему та допомагає організму боротися з інфекціями.
Здоров'я шкіри та слизових оболонок
Вітамін А підтримує здоров'я шкіри та слизових оболонок, які є першою лінією захисту організму від шкідливих факторів.
Репродуктивна функція
Вітамін А необхідний для нормальної роботи репродуктивної системи.
Яловича печінка також багата на інші корисні речовини, такі як вітаміни групи В, залізо та цинк.
Як вживати яловичу печінку?
Яловичу печінку можна вживати у різних видах: смажена, тушкована, у вигляді паштету або додавати до інших страв. Важливо пам'ятати, що яловича печінка є досить калорійним продуктом, тому її слід вживати в помірних кількостях.
Кому особливо корисна яловича печінка?
Яловича печінка особливо корисна для людей, які мають проблеми із зором, слабкий імунітет, захворювання шкіри або проблеми з репродуктивною функцією. Також її рекомендується вживати дітям та підліткам у період активного росту, вагітним жінкам та людям, які відновлюються після хвороби.
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В матеріалі використані джерела - Healthline, Mayo Clinic, МОЗ.
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